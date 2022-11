Acusan a exoficial de la policía de Stockton de supuesta agresión sexual; enfrenta 15 cargos

SACRAMENTO, California — Un exoficial de policía de California fue acusado de más de una docena de cargos de agresión sexual y otros delitos luego de que denuncias de mala conducta de varias personas provocaron una investigación de asuntos internos en el Departamento de Policía de Stockton.

El exsargento de policía de Stockton, Nicholas Bloed, fue arrestado el miércoles por la mañana y acusado de 15 cargos, incluido asalto mientras se desempeñaba como oficial, cópula oral forzada, solicitud de sobornos y prostitución. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín presentó los cargos ante el Tribunal Superior del Estado de California.

“Los oficiales tienen la capacidad de quitarte la libertad, y cuando amenazan con usar ese poder para obligar a las víctimas vulnerables a cooperar para sus propios fines tortuosos, proyecta una gran sombra sobre toda la profesión”, dijo Tori Verber Salazar, Fiscal de Distrito del Condado.

Bloed está en la cárcel del condado de San Joaquín desde el jueves. Su próxima cita programada en la corte es el lunes.

Bloed, quien fue puesto en licencia administrativa en mayo, no ha estado trabajando para el departamento de policía desde el mes pasado, dijo el vocero del departamento Joe Silva. El departamento no reveló los resultados de su investigación o si fue despedido. Silva se negó a comentar sobre el arresto de Bloed porque ya no está en el departamento.

Allen Sawyer, un abogado que representa a Bloed, dijo que renunció al departamento de policía después de cometer un "error de juicio" al participar en lo que Bloed alega que fue una actividad sexual consensuada con personas que conoció a través de su papel como oficial.

“Puede haber sido un horrible lapso de juicio. Pero no fue el acto criminal que se ve ahora”, dijo Sawyer sobre los cargos.

Bloed, quien se graduó de la Academia de Policía Ray Simon en 2002, fue contratado por el Departamento de Policía de Stockton en 2008 después de servir como oficial en Modesto, California. Ha trabajado como oficial de patrulla, oficial en motocicleta y oficial de entrenamiento de campo.

Al menos tres mujeres presentaron denuncias de conducta sexual inapropiada contra Bloed, alegando que abusó de su poder como oficial para aprovecharse de ellas. En un caso, una mujer alega que Bloed detuvo su vehículo, luego la hizo posar para fotografías y finalmente tuvo relaciones sexuales sin protección con ella. Las otras dos mujeres también alegan que las violó cuando aún estaba en el departamento de policía, dijo Dan Gilleon, un abogado que representa a las tres mujeres.

Gilleon dijo que no había visto el documento de acusación hasta el jueves por la mañana y, por lo tanto, no podía confirmar si alguna de las víctimas confidenciales mencionadas se refiere a sus clientes. El documento menciona a ocho víctimas de los diversos delitos de los que Bloed es acusado.

Gilleon describió el caso como una “falla de todo el sistema” por parte del departamento de policía y dijo que si se descubre que algún funcionario dentro del departamento de policía tenía conocimiento de las acusaciones contra Bloed, deberá ser despedido.

En un comunicado el miércoles, la Asociación de Oficiales de Policía de Stockton dijo que el grupo estaba “extremadamente decepcionado” al enterarse del arresto de Bloed.

“Los cargos y acusaciones en su contra, si se demuestra que son ciertos, son abominables y reprensibles”, dijo el grupo. “Estas acusaciones de ninguna manera reflejan los altos estándares y valores de esta asociación y la profesión de hacer cumplir la ley”.