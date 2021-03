Activista social aboga por los derechos las trabajadoras domésticas

La lucha de Guillermina Castellanos por los derechos de las trabajadoras doméstica ha trascendido fronteras, alzando la voz por quienes en muchas ocasiones pasan por dificultades con el único objetivo de hacer que la dignidad de estas mujeres se respete.

“Las trabajadoras del hogar son mi impulso, mi inyección, mi vitamina”, aseguró Guillermina.

Con su ímpetu y su espíritu aguerrido, Guillermina lleva más de 20 años trabajando como activista social y organizadora comunitaria, siempre teniendo como objetivo tender una mano amiga a las empleadas domésticas quienes frecuentemente enfrentan múltiples barreras.

La falta de trabajo, la violencia doméstica y la falta de autoestima son algunas de las dificultades que estas mujeres enfrentan, sin embrago, con la ayuda de Guillermina se levantan y salen adelante.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Algunas de las mujeres llegan con sus alas rotas, y yo les digo usted puede”, dijo Guillermina.

Esta activista social ha pasado por situaciones que son las que le han dado la fuerza y la dedicación para salir adelante y ayudar a las demás personas.

“A mí me decía el papá de mis hijos, que no iba a ser nadie, que la migra me iba a agarrar”, explicó.

Y no solo eso a muy temprana edad, Guillermina sufrió de violencia doméstica mientras trabajaba cuidando niños.

“El señor ya era mayor, yo tenía 14 años, quiso abusar de mí, también tuve que correr e irme de ahí”, aseveró Guillermina.

Actualmente, Guillermina es vocera internacional en la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, un logro que la llevó a Suiza, al seno de las Naciones Unidad.

“Cuando iba caminando entrando a las Naciones Unidas para negociar los derechos de las trabajadoras del hogar a nivel mundial, ha sido un logro muy grande”, indicó.

Otro de los logros esta mujer imparable consiguió fue el compartir honores con Yelitza Aparicio en la entrega de los premios Oscar.