CHP: un hombre y una mujer mueren tras accidente de varios vehículos en la autopista 17 en Campbell

Un hombre y una mujer murieron la madrugada del viernes después de ser impactados en la autopista 17 en dirección sur en Campbell, en un accidente que cerró la vía durante casi tres horas, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés).

El accidente de varios vehículos ocurrió alrededor de las 4:10 a.m., justo al norte de Hamilton Avenue, dijo CHP. Un hombre murió en el lugar y una mujer falleció más tarde en un hospital.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

La investigación reveló que un Mercedes se detuvo en uno de los carriles hacia el sur de la autopista 17, justo al norte de Hamilton Avenue. El hombre y la mujer estaban parados cerca del vehículo, cuando otro auto que se aproximaba se desvió para evitar el Mercedes e impactó a ambas personas, dijo CHP.

No quedó claro de inmediato qué causó que el Mercedes se detuviera o por qué las víctimas estaban paradas en la línea de tráfico.

Se emitió una alerta a las 4:29 a.m. para los carriles bloqueados. Pero un carril se reabrió a las 4:51 a.m. y los demás se despejaron justo antes de las 7:00 a.m., dijo CHP.

No hubo otros detalles disponibles de inmediato.