Padre de familia murió intentando cruzar la frontera

Un padre de familia murió al cruzar la frontera, y según sus familiares los coyotes habrían abandonado su cuerpo en las carreteras de Nuevo México, lo cual les tomó días para encontrarlo.

El 12 de julio, Rafael Moctezuma de 46 años, habría salido de Guerrero, México para cruzar la frontera, en busca de un futuro mejor. Pero nunca sucedió.

La familia de Moctezuma, que vive en el Área de la Bahía, dijo que el 23 de julio los coyotes le presentaron a la familia una foto que mostraba que murió de un posible ataque al corazón. Pero en lugar de pedir ayuda, abandonaron el cuerpo de Moctezuma en una carretera en Albuquerque, Nuevo México.

"Para encontrarlo es que me dieron la localización, pero como no estaba en ningún hospital o en alguna clínica se me hizo difícil para mí, para encontrarlo", dijo Delfino Moctezuma Pacheco, hermano del hombre mexicano

Delfino, quien vive en Redwood City, dijo que otras personas que viajaron con Moctezuma confirmaron que murió en un remolque y fue abandonado en la autopista.

La última vez que la familia supo de Moctezuma fue en un video unos días antes de su muerte.

"Así pasó con mi mamá, que murió en Guadalajara, y pues por no tener dinero, pues mi mamá quedó allá", dijo Yadira Moctezuma Pacheco, hermana de Rafael.

Por eso razón, y por qué no quieren que la misma historia se repita, la familia está pidiendo la ayuda de la comunidad.

El consulado mexicano en Nuevo México dijo que han estado en contacto con la familia para brindarles asistencia con el traslado a México de los restos de Rafael.

"Él no me dijo que se iba, él no se despidió de mi", dijo Yadira.

Ahora su familia espera poder repatriar el cuerpo de su ser querido, aunque no lo podrán ver, ya que mientras su cuerpo estaba abandonando, estuvo expuesto al sol y su rostro está irreconocible.