Madre salvadoreña pensó que la iban a raptar en medio de detención

PENSILVANIA - Una madre salvadoreña pensó que la iban a raptar en lo que más tarde entendió que fue un arresto de las autoridades migratorias ICE al sur de Filadelfia.

Y es que la mujer, de 30 años, estaba dejando a su niña de cuatroen la escuela cuando se detuvo en la parada del autobús y dos hombres, sin identificarse la llamaron por su segundo nombre y le dijeron que se hiciera a un lado para conversar.

Verónica Lara Márquez, quien también está en el tercer mes de gestación de su segundo vástago, fue interrumpida por los agentes quienes le hablaron en español y le pidieron que se identificara.

Según relató en exclusiva a TELEMUNDO 62 fue su suegro, quien por la ventana avistó todo el movimiento, y salió a intervenir. “Vivimos justo frente de la escuela y él me vio por la ventana y salió. Les dijo que tuvieran cuidado conmigo porque estaba embarazada y me preguntaron rápido cuanto tiempo tenía”, relató Lara.

La madre hispana lleva en Estados Unidos desde el 2011, pero se instaló primero en Virginia con un permiso de asilo.

Según explicó perdió sus citas con inmigración “por miedo” debido a lo que comentaban allegados suyos. En el 2012 se mudó a Filadelfia y contrajo nupcias con el padre de ambos de sus hijos con quien reside.

“Pensé lo peor porque uno nunca sabe quien se le acerca. Mi suegro me salvó”, recordó la mujer al tiempo que explicó que “ellos me esperaron a que dejara la niña en la escuela y luego me abordaron”.

La detención tuvo lugar en las afueras de Eliza B. Kirkbride Elementary School el pasado martes 11 de febrero.

Dijo que la menor no presenció la intervención, porque ya estaba en el interior de la escuelita y que los padres del resto de la matricula que estaban cercanos no intervinieron porque no pensaron que nada le estaba pasando.

Verónica Lara deberá continuar su proceso migratorio en Filadelfia, pero la orden de deportación sigue vigente.

El portavoz de ICE en Filadelfia, Adrian Smith, dijo en una comunicación escrita que la mujer fue detenida por no acudir a sus citas regulares con inmigración. "Factores humanitarios y circusntancias particulares de cada persona son tomadas en cuenta por ICE. La decisión de detención se emite dependiendio de cada caso y ciscunstancias".