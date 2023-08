Inmigrantes marchan 40 millas por reforma migratoria en la Bahía

Culminó el martes la caminata de 40 millas que arrancó el sábado con el objetivo de llegar hasta el edificio federal en San Francisco.

Esto para pedir que el congreso apruebe la llamada “ley de registro” que daría un alivio migratorio a millones de personas indocumentadas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Las ampollas las tengo desde ayer”, dijo Cruz. Que con sus pies cansados y adoloridos, dijo porque decidió unirse a una de las caminatas de 40 millas en tres días consecutivos, que simultáneamente desde Petaluma y San José hasta San Francisco, se organizaron para pedir un alivio migratorio para los indocumentados.

“Tengo 20 años acá y me ha sido muy difícil”, dijo Cruz.

Ella y varios de los participantes expresaron su ansiedad por la falta de una solución migratoria

“Tengo a mi madre de 83 años, me es muy difícil todos los dias pensando que si voy a volver a ver a mi mama”, dijo Cruz.

“Porque son muchos desde que emigre en el año 2005 y la verdad que he querido trabajar en otras cosas, y por esto no lo he podido hacer, me siento impotente”, dijo Cinthya Montenegro de Mujeres Unidas y Activas.

En el caso de Cruz, le preocupa seguir en el limbo con su hijo que sufre autismo.

“Estoy cansada de estar escondida, estoy cansada de no tener papeles, tengo miedo de estar saliendo a la calle con mi hijo y no se me respete”, dijo Cruz.

Las llaman caminatas de las 40 millas porque son dicen son casi 40 años en los que no se ha brindado un alivio migratorio integral. Por eso la esperanza ahora es la ley de registro.

“El proceso de registro viene de una ley antigua de inmigracion que permita que los inmigrantes indocumentados pudieran solicitar la residencia permanente con que estuvieran dentro del país, desde cierto año”, dijo Renee Saucedo.

Así que abogan por el proyecto de ley federal que actualizarían esa fecha, permitiendo que más de 8 millones de personas indocumentadas soliciten la residencia permanente, ¿pero exactamente quienes?

"Diciendo que si una persona indocumentada vive dentro del país por lo menos siete años y tiene buen carácter moral o sea no tiene una felonía en el récord, entonces puede solicitar la residencia", dijo Saucedo.

Ese es el corazón de la lucha actual.

“Ya es tiempo ya hace más de 40 años que no se hace algo por la comunidad inmigrante, y con todo el cansancio y con todos los pies ampollados tengo la fuerza de decir si se puede”, dijo Socorro Diaz, quien marchó por tres días.