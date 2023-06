¿Mensaje de voz con video? Se espera que esta sea la nueva función de Apple con el iOS 17

Apple presentó sus funciones más recientes en la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2023 el lunes.

Uno de los principales cambios planeados involucra a FaceTime, el servicio de videollamadas que muchos usuarios utilizan para comunicarse con amigos y familiares.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Ahora, cuando alguien pierda su llamada de FaceTime, los usuarios podrán dejar un mensaje de correo de voz con video.

Anteriormente, los usuarios no tenían la opción de dejar ningún tipo de mensaje de audio o video si no respondían su llamada de FaceTime. No se requerirá que las personas que llamen dejen un mensaje si no lo desean, pero al menos es bueno tener ahora la opción.

Otra nueva incorporación a las llamadas de FaceTime serán las reacciones. Mientras hablan por teléfono con alguien, los usuarios podrán enviar efectos como corazones, globos, fuegos artificiales, rayos láser, lluvia y más en la pantalla.

La función estará disponible con la nueva actualización de software iOS 17, que se espera que se lance más adelante en 2023. Las nuevas actualizaciones de iOS de Apple generalmente se lanzan en septiembre, pero aún no se ha anunciado una fecha oficial.

Tanto los usuarios de iPhone como de iPad podrán usar la función de correo de voz FaceTime.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo