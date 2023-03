Acuchillan mortalmente a un adolescente mientras esperaba a su mamá

LOS ÁNGELES - Una familia llora la trágica e inesperada muerte de un adolescente de 17 años tras ser acuchillado a las afueras del restaurante King Torta en el vecindario El Sereno de Los Ángeles luego de salir de la escuela y mientras esperaba por sus seres queridos.

El incidente ocurrió el viernes pasado antes de las 4:00 p.m., cuando Xavier Daniel Chavarín fue acuchillado por la espalda, mientras venía saliendo de la escuela, y recorría el trayecto de siempre, esperando en el negocio de King Torta a su madre, padrastro y hermanas.

Chavarín fue declarado muerto en la escena del 4500 Valley Boulevard el pasado 3 de marzo.

“Me rompe el corazón el hecho de que me lo arrebataron”, dijo su madre, Laura Frías.

El estudiante de la preparatoria Wilson esperaba en las afueras de King Torta a que su familia lo recogiera cuando fue acuchillado.

“Yo siempre lo espero allá arriba cuando se me hacía poquito tarde, y él siempre me dice: 'Mami, aquí te espero en King Torta'. Ese día venía caminando y ahí se paró para esperarme, pero cuando yo vine con mi esposo, ya me lo habían matado”, dijo Frías.

La familia se reunió la tarde del lunes para recordar a Xavier Daniel.

“Era tranquilo, no salía a ningún lado de la escuela, a la casa, y sus calificaciones excelentes, se iba a graduar con honores en julio”, dijo su abuelo.

Además, el superintendente de LAUSD, Alberto Carvalho, hizo acto de presencia para mostrar su solidaridad.

“Estamos pidiendo a la comunidad ayuda porque alguien sabe algo sobre este incidente”, dijo Carvalho.

El Departamento de Policía de Los Ángeles describe al sospechoso como un hombre hispano, pero hasta el momento las autoridades no han encontrado los motivos detrás del incidente y las investigaciones continúan, ya que a la par, el mismo viernes se reportó otro acuchillamiento en la misma calle, reportado a las 8:52 p.m.

Las autoridades no han confirmado si se trata de un caso de violencia pandillera, o si el sospechoso es una persona indigente.

Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre este caso que llame a la policía.