Niño muere luego de que presuntamente lo obligaran a correr bajo un calor sofocante

Familiares dicen que un maestro ignoró las súplicas de ayuda de un niño de 12 años antes de morir después de verse obligado a correr durante un calor sofocante en su escuela secundaria del condado de Riverside, en el sur de California.

Yahshua Robinson sufrió una emergencia médica el martes, alrededor de las 11:00 a.m., durante su clase de educación física en la Escuela Secundaria Canyon Lake, en Lake Elsinore. La temperatura en ese momento estaba en el rango de los 90 grados.

Amarna Plummer dijo que su sobrino no se había vestido para la case de educación física y le dijeron que corriera por no hacerlo. Dijo que, según otros estudiantes, Yahshua comenzó a sentirse mal.

“Se acercó al maestro y le dijo que necesitaba un poco de agua. Dijo que no podía respirar. Les estaba contando esto a los niños”, dijo Plummer.

La mujer dijo que la condición de su sobrino empeoró y se desmayó en el campo. Los servicios de emergencia llegaron poco tiempo después, pero Yahshua fue declarado muerto en un hospital cercano, dejando a su familia devastada y furiosa.

“¿Por qué poner a un niño a correr con su ropa regular (no tenía ropa de deportes) en un campo?", indicó Plummer.

La mujer dijo que la madre de Yahshua es instructora de educación física en otra escuela del distrito. Según Plummer, su cuñada advirtió a los administradores escolares sobre el peligroso calor, aunque no está claro a cuáles.

“Ella informó a la administración: ‘No dejen que ningún niño salga hoy a hacer educación física’. ¿Y qué pasó? Recibe una llamada de que (su hijo) se desmayó en el campo”, aseguró Plummer.

Un portavoz del Distrito Escolar Unificado de Lake Elsinore (LEUSD, por sus siglas en inglés) dijo que no podían dar detalles específicos sobre la muerte de Yahshua. La estación hermana NBC4 preguntó si el niño no estaba vestido con su ropa de educación física, pero no recibió respuesta.

El distrito emitió un comunicado diciendo que estaban “tristes” al confirmar la muerte “de uno de nuestros estudiantes debido a una emergencia médica en uno de nuestros campus de LEUSD”. Agregó que los consejeros de duelo están ayudando a los estudiantes y al personal.

Pero Plummer indicó que alguien debe rendir cuentas por la muerte de Yahshua.

“Esto es terrible. Sucedió bajo la supervisión de otra persona”, afirmó.