¿Cuánto tiempo le queda? Urgen al ganador del Mega Millions a presentarse

CHICAGO - El 29 de julio, alguien entró en una gasolinera en Suburban Des Plaines y compró el billete ganador de la lotería Mega Millions de $1,340 millones.

Pero según los Funcionarios de la Lotería de Illinois, el ganador aún no se ha presentado.

"En lo que respecta al ganador, aún no hemos tenido noticias del ganador", dijo el mes pasado el director de la Lotería de Illinois, Harold Mays, en una conferencia de prensa. "No sabemos si saben o no que ganaron el premio, así que animo a todos a revisar su boleto".

Más de 30 días después, los funcionarios de la Lotería de Illinois confirmaron que ese seguía siendo el caso.

Sin embargo, resulta que eso no es tan inusual.

“Para un premio de esta magnitud, no es inusual que el ganador tarde un tiempo en reclamarlo”, dijo Mays anteriormente en un comunicado. “Estoy seguro de que están pasando por una variedad de emociones”.

La Lotería de Illinois alienta al ganador a firmar el reverso de su boleto, buscar asesoramiento legal y programar una cita con la Lotería de Illinois para reclamar su premio.

Y aunque el ganador tiene 12 meses a partir de la fecha del sorteo para reclamar sus ganancias, los funcionarios de la Lotería de Illinois dicen que los ganadores de Illinois de $250,000 o más pueden optar por no revelar sus nombres.

Pero hay un marco de tiempo más apremiante: según los funcionarios de la lotería: los ganadores solo tienen 60 días a partir de la fecha del sorteo para elegir entre las opciones de pago en efectivo o anual.

Director de la Lotería de Illinois, Harold Mays, dio detalles sobre el boleto ganador del Mega Millions, así como proporcionó información sobre otros premios ganados en la lotería estatal este fin de semana.

El premio de $1,337 mil millones se pagará anualmente durante 29 años si el ganador elige la opción de anualidad. Si el ganador opta por dinero en efectivo, recibirá un estimado de $780.5 millones.

A partir del 31 de agosto, el tiempo corre. El ganador ahora tiene solo 27 días para decidir.

Según funcionarios de la Lotería de Illinois, la cadena corporativa de gasolineras recibirá un bono de medio millón de dólares por vender el billete ganador.