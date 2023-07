Desafío a la Corte Suprema: republicanos aprueban nuevo mapa con un solo distrito de mayoría negra

Los republicanos de Alabama desafiaron el viernes una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos al aprobar un nuevo mapa del Congreso que incluye solo un distrito de mayoría negra.

La Legislatura controlada por el Partido Republicano había convocado una sesión especial para volver a dibujar un mapa anterior después de que la Corte Suprema reafirmara una orden de la corte federal para incluir dos distritos donde los votantes negros constituyen mayorías en edad de votar, “o algo bastante parecido”. Pero el viernes, los republicanos estatales aprobaron un nuevo mapa con solo un escaño de mayoría negra y un segundo distrito que tiene aproximadamente un 40% de negros.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara en una votación de 75 a 28 después de que el Senado votara 24 a 6 a favor del mapa revisado.

El mapa se completó el viernes por la tarde, horas antes de la fecha límite ordenada por la corte para que la Legislatura establezca nuevos límites, como un compromiso entre las versiones de la Cámara y el Senado.

La gobernadora republicana Kay Ivey promulgó el mapa de redistribución de distritos el viernes por la noche. Un tribunal federal llevará a cabo una audiencia sobre el mapa el 14 de agosto.

“Siguiendo la orden de la Corte Suprema de EEUU, llamé a la Legislatura de Alabama a una sesión especial para volver a abordar nuestro mapa del Congreso”, dijo Ivey en un comunicado después de firmar la medida. “La Legislatura conoce nuestro estado, nuestra gente y nuestros distritos mejor que las cortes federales o los grupos activistas, y me complace que hayan respondido al llamado, permanecieron enfocados y produjeron nuevos distritos antes de la fecha límite de la corte”.

Los demócratas criticaron el mapa y sus redactores, argumentando que los legisladores ignoraron una orden judicial y que el mapa continuaba con la historia racista de supresión de votantes.

"Nunca hubo ninguna intención en este edificio de cumplir con su orden judicial", dijo el representante estatal Chris England, demócrata de Tuscaloosa. "Nunca hubo ninguna intención en este edificio de cumplir con la Ley de Derechos Electorales".

Inglaterra y otros demócratas argumentaron que el mapa fue diseñado para traer otro desafío a la Ley de Derechos Electorales.

"Estoy avergonzado de lo que hicimos aquí esta semana", dijo la representante estatal Juandalynn Givan, demócrata de Birmingham. "Hemos optado por desobedecer la ley descaradamente y descaradamente y seguir intentando y votando para enterrar la Ley de Derechos Electorales".

El proceso de elaboración del mapa ha sido observado de cerca por muchos en Washington, donde las batallas de redistribución de distritos que se desarrollan en los tribunales de Alabama, Nueva York, Carolina del Norte, Georgia, Texas y otros estados podrían decidir el control del Congreso.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, el senador Tommy Tuberville, republicano por Alabama, y ​​gran parte del resto de la delegación del Congreso de Alabama se habían acercado a los legisladores republicanos, según el presidente de la Cámara estatal republicana, Nathan Ledbetter.

En alusión al pasado de Tuberville como entrenador de fútbol en la Universidad de Auburn, el portavoz Steven Stafford dijo en un correo electrónico antes de la votación final: "El entrenador solo quiere que los mapas sean justos y que todos los habitantes de Alabama estén bien representados. Confía en que los legisladores del estado de Alabama lo harán bien".

McCarthy se acercó a los patrocinadores del plan y está preocupado por mantener su mayoría en la Cámara, dijo Ledbetter, mientras que Tuberville llamó el jueves por la mañana y dijo que estaba sorprendido de que la Corte Suprema hubiera fallado en contra del estado, dada la inclinación conservadora de la corte.

"Estaba un poco sorprendido de que estuviéramos en la situación", dijo Ledbetter. "Hay muchos ojos puestos en Alabama".

McCarthy confirmó a NBC News que habló con "algunos" legisladores de Alabama.

"Me gustaría saber a dónde van a ir y si están en proceso de suceder", dijo. "Sé que los demócratas se esfuerzan mucho por rediseñar Nueva York... Creo que la gente debería ser muy justa en este proceso para poder ver lo que está pasando. Me gusta saber qué va a pasar".

CÓMO FUNCIONA EL MAPA

Los republicanos han insistido en que los mapas darían a los votantes negros la oportunidad de elegir a los representantes de su elección según lo exigen los tribunales, pero los demócratas, los expertos en derecho al voto y los grupos que demandaron los mapas originales no están de acuerdo.

Kareem Crayton, un nativo de Alabama que es experto en redistribución de distritos en el Centro Brennan para la Justicia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, dijo que su equipo analizó 15 elecciones recientes para ver cómo funcionaría el mapa final.

Descubrieron que un candidato preferido por los votantes negros ganaría solo una vez cada 15 contiendas. Los datos electorales que respaldaron esa victoria se derivaron de una sorpresa notable: la victoria del exsenador Doug Jones sobre Roy Moore, un republicano acusado de conducta sexual inapropiada con adolescentes.

Quienes se oponen al mapa anterior prometen desafiar el nuevo, dijo Deuel Ross, un abogado del Fondo de Defensa Legal de la NAACP que argumentó el caso ante la Corte Suprema.

“El mapa no brinda a los votantes negros ninguna nueva oportunidad de elegir a los candidatos de su elección. Y esto viola claramente no solo la orden del Tribunal de Distrito, sino también la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos”, dijo Ross en una entrevista el viernes.

Los demandantes planean presentar objeciones en las próximas semanas conforme a la orden judicial actual, y los jueces federales las considerarán en la audiencia del 14 de agosto. El tribunal puede optar por implementar mapas dibujados por expertos externos si está de acuerdo en que el mapa es otra manipulación racial.

"Esta es exactamente la razón por la que se creó por primera vez la Ley de derechos electorales: este tipo de terquedad de los estados", dijo Ross en una entrevista a principios de esta semana. "Incluso cuando un tribunal dice que está violando la ley federal o la Constitución, sigue sin hacer lo correcto. Es preocupante, pero es parte de una historia preocupante que ha existido en Estados Unidos y Alabama durante mucho tiempo".

