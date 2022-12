Demanda a Amazon por supuesto daño provocado por máquina de ejercicios

MIAMI - “Esta máquina es una amenaza, lo que me pasó a mí me cambió la vida”, dice Carlos Barrocas sobre un equipo con el que se hace ejercicio sometiéndose a vibraciones y el cual su esposa le regaló la pasada navidad.

"Un viernes por la noche me subí y me bajé y tenía sangre en la planta del pie y mi mujer me dice: 'que qué es'. Y yo le digo que no lo sé. Entonces se me empezó a hinchar el pie", recuerda Barrocas, quien terminó en el hospital Broward General.

“Tengo una fractura en el pie. El hueso delantero y el trasero están separados", advierte Barrocas, quien cuenta que un vendedor de China le vendió la máquina a través de Amazon.

El jueves su abogado entabló una demanda contra el gigante de ventas por internet: Amazon.

“Pedimos al tribunal que declare que, en virtud de la legislación de Florida, Amazon puede ser considerada responsable de los productos defectuosos vendidos incluso por terceros vendedores en el sitio web de Amazon. Queremos asegurarnos de que la carga financiera recaiga sobre esas personas y no sobre los consumidores inocentes", dice el abogado de Barrocas.

El abogado dice que están demandando a Amazon porque están usando una escapatoria o loophole para evadir su responsabilidad.

“El problema con los vendedores de terceros es que muchos en Amazon son entidades extranjeras y en este caso particular, esto fue hecho por un fabricante chino. China no ejecuta las sentencias estadounidenses y muchos de estos terceros vendedores no tienen una entidad responsable en Estados Unidos, por lo que no se puede llegar a ellos, razón por la cual muchas de las víctimas que han demandado a Amazon en todo el país se han quedado solas en la estacada", dice un abogado.