Campaña de Trump: el candidato está a salvo tras reportarse disparos cerca a su mansión en Florida

La campaña de Donald Trump dijo este domingo que el expresidente está a salvo luego de que se reportaran disparos cerca de él en Florida.

De acuerdo a fuentes de NBC, el Servicio Secreto disparó en dirección a una persona con un arma que apuntaba al campo de golf. No está claro si había una posibilidad realista de alcanzar a Trump. La persona está detenida y la policía tiene el arma.

Tres altos funcionarios dijeron a NBC News que una persona está siendo interrogada por la policía local y que los investigadores están tratando de confirmar si se encontró o no un arma en los arbustos cerca del campo de golf donde Trump estaba jugando.

Se cree que los disparos fueron hechos por el Servicio Secreto de EEUU. Se cree que una persona estaba armada. No está claro si esta persona estaba entre los árboles del campo de golf cerca a la residencia del expresidente. Hay una persona detenida cerca de la I-95, según NBC News.

Según una fuente de NBC News, familiarizada con el asunto, los disparos se escucharon en el campo de golf de Trump, donde estaba jugando en West Palm Beach, Florida. "Trump estaba jugando al golf cuando se produjo el incidente y fue llevado de inmediato a un lugar seguro". Según una fuente familiarizada con el asunto, está sano y salvo.

Cabe señalar que NBC News no ha verificado de forma independiente que se hayan producido disparos mientras Trump estaba en el campo de golf. Hemos solicitado la intervención de varias autoridades.

“El presidente y la vicepresidenta han sido informados sobre el incidente de seguridad en el campo de golf Trump International, donde el expresidente Trump estaba jugando al golf. Están aliviados de saber que está a salvo. Su equipo los mantendrá informados periódicamente”, dijo La Casa Blanca en un comunicado.

El hecho ocurre unos dos meses después de que el candidato presidencial republicano fue herido de bala en un intento de asesinato en un evento de campaña en Pensilvania.

La campaña no dio más detalles.

El director de comunicaciones de la campaña, Steven Cheung, dijo que Trump está a salvo.

"El Servicio Secreto, en conjunto con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, está investigando un incidente de protección que involucró al expresidente Donald Trump que ocurrió poco antes de las 2 p.m. El expresidente está a salvo."

The Secret Service, in conjunction with the Palm Beach County Sheriff’s Office, is investigating a protective incident involving former President Donald Trump that occurred shortly before 2 p.m. The former president is safe. @pbso will have more details soon. pic.twitter.com/yWNvvKD3IC