Revelan el reporte de la autopsia del enigmático terrorista conocido como “Unabomber”

Ted Kaczynski, el terrorista doméstico encarcelado conocido como “Unabomber”, fue diagnosticado con cáncer de recto en marzo de 2021, y un mes antes de suicidarse en junio de 2023, “se notó que estaba deprimido y fue enviado a una evaluación psiquiátrica”, según su informe de la autopsia obtenido por NBC News.

Kaczynski tenía 81 años y un alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley había dicho en ese momento que le habían diagnosticado cáncer, aunque su tipo y gravedad no estaban claros.

Ahora, 10 meses después de la muerte de Kaczynski y de que NBC News presentara por primera vez una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información relacionada con su caso, el informe de su autopsia ofrece nuevos detalles sobre la salud y los últimos meses de un hombre que, durante dos décadas, llevó a cabo una serie de atentados mortales que mató a tres personas e hirió a otras 23.

Terminó con su captura en el desierto de Montana en 1996; fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La Oficina del Médico Forense Jefe de Carolina del Norte enumera la causa de la muerte como ahorcamiento, con un cordón de zapato utilizado como ligadura, en la celda de aislamiento de Kaczynski en el Centro Médico Federal en Butner, al noreste de Durham.

La muerte por suicidio de Kaczynski plantea dudas sobre si se pudo prevenir y por qué tuvo acceso a un cordón de zapato, dijo Jack Donson, administrador de casos retirado de la Oficina Federal de Prisiones y director ejecutivo de la Alianza Federal para la Reforma y la Educación en Prisiones, una organización sin fines de lucro.

No está claro si la depresión de Kaczynski resultó en una vigilancia de suicidio, que según Donson incluiría supervisión directa las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la eliminación de objetos que podrían permitir que los reclusos se hicieran daño a sí mismos. "Es prácticamente imposible impedir que alguien se haga daño, excepto alguien bajo vigilancia formal de suicidio", añadió.

Pero, dijo, dado el estatus de Kaczynski dentro de la BOP, “es algo sorprendente que un recluso de alto perfil que sale de máxima seguridad haya podido obtener cordones de zapatos en un ambiente hospitalario para suicidarse, especialmente él”.

El suicidio en 2019 del rico financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en su celda de la BOP en Nueva York dio lugar a una investigación que encontró una falta de monitoreo y otras fallas, incluida la de asegurarse de que tuviera un compañero de celda como se recomendaba.

En respuesta a la muerte de Kaczynski y a si era evitable, los funcionarios de la BOP se negaron a comentar específicamente sobre su caso o las condiciones de su reclusión por “razones de seguridad”.

En general, dijo la agencia, en casos de muertes por homicidio o suicidio, la BOP sigue un protocolo para preservar y documentar la evidencia “necesaria para apoyar la investigación posterior”, y también existen pautas para la prevención y capacitación del suicidio en cada instalación.

La política señala que los reclusos detenidos o segregados disciplinariamente "a menudo pueden tener un mayor riesgo de comportamiento suicida" y son "monitoreados para detectar signos de posible riesgo de suicidio".

No está claro si Kaczynski alguna vez había sido monitoreado por riesgo de suicidio durante su estancia en Butner.

Un informe del inspector general del Departamento de Justicia de febrero encontró que la BOP no había logrado prevenir la muerte de 187 reclusos que se suicidaron durante ocho años, con “numerosas deficiencias operativas y de gestión” que crearon condiciones inseguras.

El informe se centró en muertes que parecían probablemente evitables y no en aquellas que involucraban a reclusos que tenían cuestiones más complejas de atención médica.

Aparte del diagnóstico de cáncer de recto de Kaczynski, que según los médicos forenses estaba en la etapa 4, su autopsia señala que tenía antecedentes de trastornos de salud mental y se sentía deprimido aproximadamente un mes antes de su muerte.

“Alrededor de la medianoche del 10 de junio de 2023, se descubrió que se había colgado con cordones de los zapatos de una barandilla para discapacitados en su habitación”, dice el informe. "Al principio no tenía pulso y se inició la reanimación".

Hubo un "retorno de la circulación espontánea" antes de que lo trasladaran al Hospital de la Universidad de Duke en Durham, donde su presión arterial permaneció baja, según el informe. Fue declarado muerto a las 8:07 a.m.

"El difunto no tomaba ningún medicamento recetado y no tenía ideas o intentos suicidas previos", agrega el informe. "A las autoridades federales no les preocupaba el juego sucio".

La autopsia también señaló que Kaczynski tenía una “lesión extensa” en la caja torácica debido a las compresiones torácicas y que su cáncer de recto se había extendido al hígado y a ambos pulmones.

Sufrió una “pérdida masiva de sangre” ya que las compresiones torácicas causaron “laceraciones en su hígado gravemente enfermo”, pero el informe dice que eso sólo fue causado por “sus propias acciones de incitación a ahorcarse y, por lo tanto, la manera es apropiadamente suicida”.

Kaczynski, un matemático educado en Harvard que arremetió contra la tecnología, colocó bombas caseras (contra universidades, un vuelo de American Airlines y otros) en una campaña de 1978 a 1995 que incluyó tres muertes y múltiples mutilaciones, dijeron fiscales federales. Su notoriedad como "Unabomber" proviene de un nombre en clave del FBI derivado de sus objetivos de bombardeo en universidades y aerolíneas.

Kaczynski se había burlado de los funcionarios con un extraño manifiesto y fue capturado luego de una de las persecuciones humanas más largas del FBI en la historia.

En 1998, mientras esperaba el juicio, las autoridades dijeron que Kaczynski había intentado ahorcarse con su ropa interior y fue puesto bajo vigilancia de suicidio las 24 horas en la cárcel.

Sin embargo, insistió en que no padecía una enfermedad mental a pesar de que lo diagnosticaron como esquizofrénico paranoide.

Para evitar la pena de muerte, Kaczynski se declaró culpable de sus crímenes y fue internado en la prisión federal Supermax en Florence, Colorado, una instalación de alta seguridad que ha retenido a algunos de los terroristas y capos criminales más buscados del país.

En marzo de 2021, Kaczynski se quejó de sangrado rectal.

Ese otoño lo trasladaron de Florence al Centro Médico Federal en Butner para recibir tratamiento contra el cáncer, dijeron los médicos forenses.

Comenzó quimioterapia quincenal hasta marzo de 2023, “cuando rechazó más tratamientos debido a los efectos secundarios negativos y su mal pronóstico”, agregaron.

Un oncólogo señaló que “parecía deprimido” aproximadamente un mes antes de su muerte.