El supervisor Dean Preston concede la carrera del Distrito 5 de San Francisco

El supervisor Dean Preston anunció el domingo que concedió la carrera del Distrito 5 de San Francisco.

Preston agradeció a su personal y se dirigió a sus seguidores en el anuncio publicado en Instagram.

"He pasado toda una vida luchando por los desvalidos, a menudo contra viento y marea. No cambiaría ni un minuto de eso", dijo. "No podemos ganar todas las batallas, pero continuaremos la lucha. Prohibimos los desalojos, pagamos alquileres atrasados, gravamos a los mega-ricos por viviendas sociales, prohibimos el uso de robots asesinos por parte del Departamento de Policía de San Francisco, fuimos pioneros en el uso de hoteles para personas sin hogar, aprobamos derechos innovadores para los inquilinos, salvamos las líneas de transporte público, aprobamos cinco importantes medidas electorales y más de cien proyectos de ley".

El Distrito 5 incluye los vecindarios de Tenderloin, Haight-Ashbury y Western Addition y se considera una de las áreas más progresistas de la ciudad.

Preston fue elegido como representante del distrito dos veces, y en su anuncio, insinuó un próximo movimiento que "anunciará pronto". Originalmente ganó su escaño después de una elección especial en 2019 y luego fue elegido para cumplir un mandato completo al año siguiente.

Preston, un socialista democrático, se había posicionado como un defensor de los inquilinos en su distrito y se expresó a favor de abordar la crisis de opioides.

Según las últimas cifras del Departamento de Elecciones de San Francisco del domingo, Preston quedó por detrás de Bilal Mahmood, un empresario tecnológico que obtuvo poco más del 52% de los votos.

Telemundo 48 no ha anunciado quién ganó esta carrera.

Mahmood, un ex analista político de la administración Obama y residente de Tenderloin, se había postulado anteriormente para la Asamblea estatal en 2022, pero perdió esa candidatura.

Mahmood recaudó más de $496.000 y fue apoyado por el grupo de defensa política GrowSF “Dump Dean” PAC, que contribuyó con casi $300.000. Recibió el respaldo del alcalde London Breed y del senador estatal Scott Wiener.

Preston fue respaldado por la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el asambleísta estatal Phil Ting y la Asociación de Enfermeras de California, entre otros.

Preston recaudó más de $511.000 para su candidatura a la reelección.