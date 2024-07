Sospechosos robaban datos de tarjetas de crédito en gasolineras del condado Santa Clara

Un operativo de dos meses llevó a los alguaciles del condado Santa Clara a decomisar más de $90,000 en gasolina y $40,000 en efectivo tras arrestar a dos sospechosos.

“La investigación nos llevó hasta el puerto de Oakland donde esta red de criminales revendía a un precio reducido gasolina que habían robado al sur de la Bahía usando tarjetas de crédito clonadas”, dijo Brooks Jarosz, vocero del alguacil.

Ambos sospechosos usaban artefactos para robar la identidad de sus víctimas en gasolineras y posteriormente vaciar el dinero en sus tarjetas para comprar gasolina y diésel.

“La estación es manipulada físicamente alguien estuvo al lado de la gasolinera y le puso encima del lector original, un dispositivo con la misma forma y la misma apariencia”, explicó Dmitry Bestuzhev, experto en ciberseguridad.

Bestuzhev indicó que el peligro de este método es que la venta de estos dispositivos no es controlada, le mostramos al experto las fotos de los artefactos encontrados por los alguaciles y con una rápida búsqueda se puede llevar a este mismo producto que se encuentra fácilmente en Amazon.

“Es como comprar detergente en el mercado, así también pueden comprar estos lectores y simplemente instalarlos”, afirmó Bestuzhev.

Pero hay forma de identificarlos, en inglés se les conoce como skimmers y las autoridades aseguraron que normalmente se puede detectar ya que se mueven al toque, así que les recomiendan a las personas intentar mover la esquina del teclado y cubrir las teclas cuando ingreses tu clave.

“Yo ahora me lo paso con el trauma de estar checando porque sí sale, porque yo le doy un jalón bastante fuerte y me tocó uno y lo he llevado dentro da la casualidad”, indicó Wanda García, residente del área.

Wanda aseveró que tras encontrar ese dispositivo hace unos meses decidió mejor pagar al interior del establecimiento.

“Siempre existe la opción de pago a través de Apple Pay porque ahí la tarjeta no se transactions es decir que uno no tiene que poner su tarjeta en el lector y un pago así es muchísimo más seguro”, añadió Bestuzhev.

El experto agregó que a veces estos mismos delincuentes dañan esos paneles de pagos sin contacto así que esa también es una señal de alerta de que el dispositivo ha sido alterado.

Bestuzhev dijo que activar las notificaciones en tiempo real del banco puede marcar la diferencia entre ser víctima o no.

Si eres víctima de este tipo de estafa llama a tu banco y a las autoridades.