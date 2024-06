Peligra continuidad de la Red de Respuesta Rápida en el condado San Mateo

Inmigrantes se plantaron frente a las oficinas del condado San Mateo pidiendo que no se corten los fondos a la Red de Respuesta Rápida que provee ayuda a las personas que están al borde de la deportación.

“Estamos aquí hoy para llamar a la Junta de Supervisores del condado San Mateo para seguir financiando la Red de Respuesta Rápida y los servicios de defensa de deportación en el condado San Mateo”, dijo Victoria Sun, abogada de migración de Pangea Servicios Legales.

La línea responde las 24 horas al día los siete días a la semana para ayudar a los inmigrantes con asistencia legal y otros recursos, y apoyarlos en sus casos ante ICE.

Entre los beneficiados está Heriberto que contó su testimonio ante se la mesa de supervisores.

“En el año 2021 fui citado a las oficinas de ICE porque iba a ser deportado y supe de la línea de respuesta rápida, y llamé a ellos y ellos me proporcionaron un abogado que no me cobró nada y ellos se encargaron de defenderme”, aseguró Heriberto.

Heriberto dijo que el año pasado, gracias a los recursos de esta línea, logró finalmente sacar su permiso de trabajo y poder continuar manteniendo a su familia en este país, por lo que le preocupa lo que pueda pasar con el resto de los inmigrantes del condado sin este apoyo.

“Nos quitan nuestros derechos y somos muchos”, dijo Graciela Digrazia, residente del condado San Mateo.

Telemundo 48 habló con David Canepa, vicepresidenta de la Junta de Supervisores del condado para saber su opinión sobre las demandas de los inmigrantes.

“Lo que está ocurriendo es que actualmente el condado ha perdido muchos de los fondos que apoyaban a este programa por lo que deben tomar decisiones difíciles, y hacer recortes a varios recursos y por eso en este momento es incierto si la financiación continuará o será reducida para esta red”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Sin embargo, Canepa aseguró que al momento no se siente optimista.

“Si el condado corta este financiamiento ya no podemos seguir ayudando a la comunidad porque no tenemos los fondos para tener el personal necesario para estar en las líneas respondiendo a la comunidad”, explicó Sun.

Según el condado, el programa tiene un contrato que se vence a finales del año fiscal del 2025, pero lo que están pidiendo los activistas es que se mantenga su financiación usando fondos de la Medida K. Este presupuesto se espera que sea votada por la mesa de supervisores en su reunión del próximo 25 de junio, sin embargo, aún es incierto si incluirá este programa

La Red de Respuesta Rápida inició hace siete años convirtiéndose en la primera en su clase y uniendo a decenas de organizaciones que defienden los derechos a los inmigrantes.

Según cifras compartidas con nosotros por los activistas solo en lo que va de este año han podido responder a 178 llamadas de familias inmigrantes.