Ponen a la venta casa de Johnny Cash en Ventura por $1.8 millones

Al final de una carretera estrecha y recta en las colinas del sur de California se encuentra el hogar del mismísimo “Hombre de Negro”, Johnny Cash.

Cash, uno de los cantantes de música country más conocidos del siglo XX, también era conocido por su imagen de solitario y forajido, por lo que no sorprende que, cuando construyó una casa en California, lo hizo en una zona tranquila de las colinas, entre Ventura y Ojai, en el 8736 Nye Road.

La casa construida para Cash, su entonces esposa Vivian y sus tres hijos en 1961, llegó al mercado del sur de California por $1,795,000

La casa de cinco habitaciones, cuatro baños y medio y 4,500 pies cuadrados se encuentra en casi seis acres de tierra en las montañas, con muchos paneles de madera y detalles que combinan con el entorno rústico.

La casa de mediados de siglo, de un piso, está rodeada de exuberante vegetación y vistas a la montaña. También viene con una piscina, perfecta para que Cash “escapara de la estridente fama de su estilo de vida de rock 'n roll”, según el agente encargado de la venta, Adam McKaig, de Douglas Elliman Real Estate.

A continuación les mostramos fotos de la casa, con la puerta de entrada de madera intrincadamente tallada, los nichos en las paredes entre las habitaciones y el tocadiscos en la cocina.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.