Unviersidades de California consideran contratas a alumnos sin importar estatus migratorio

Hay una nueva esperanza para miles de estudiantes indocumentados. Las universidades de California consideran contratar a los alumnos sin importar su estatus migratorio.

“Pienso y me preocupo todos los días porque no se que voy hacer despues de esto pero también es lo que me motiva por que, aunque no puedo trabajar legalmente, algo que dice mi papá y mi mamá tu estudia todos los días porque eso al final del dia nadie te lo va poder quitar”, dijo Lizbeth Ramirez, estudiante indocumentada de UC Merced.

Su dilema se repite una y otra vez.

Ella está apunto de graduarse y es una de las 44,000 estudiantes universitarias indocumentadas que no cuentan con DACA.

Una situación que crece cada año, por eso se lanzó la campaña Oportunidad Para Todos -- compuesta por alumnos de California y expertos en leyes, quienes exigen que las universidades en California contraten a estudiantes indocumentados.

No nos están tratando igual en la universidad, nos aceptaron pero no nos están dando las mismas oportunidades”, dijo Karely Amaya, quien es parte de la campaña.

“Ellos saben que esto es un problema y le hablamos hey es tiempo que hagan algo”, dijo Carlos Alarcón, estudiante que es parte de la campaña.

La campaña le envió una carta al rector de la Universidad de California y un documento legal que asegura las universidades pueden contratar a alumnos indocumentados legalmente. Ambas fueron respaldadas por el rector de la universidad de leyes en UC Berkeley.



En Berkeley, dicen que hay más de 500 estudiantes indocumentados de 34 diferentes países, una cifra que se ha triplicado en la última década.

La experta en leyes, Astghik Hairapetian, dijo que llevan meses estudiando la ley federal que prohíbe la contratación de personas indocumentadas y encontraron que la prohibición no menciona a los estados.

“Se trata de ciertas entidades estatales, en cada estado hay diferentes leyes depende de cómo se financia la entidad aquí en California se considera el estado en si y también otras entidades como la Universidad de California y el sistema de Cal State University”, dijo Hairapetian.

En un comunicado, el sistema de las Universidades de California dijo que estos son temas muy complejos, pero que han recibido la propuesta y están en proceso de determinar los próximos pasos.

Una esperanza que según Ramírez, podría cambiarle el futuro a cualquier estudiante como ella “Para nosotros es la única oportunidad que vemos y it means the world”, dijo Ramírez.