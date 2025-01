Trump busca eludir leyes sobre el agua en California en medio de respuesta a incendios forestales

WASHINGTON - El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca eludir las leyes federales y estatales que tratan el sistema de agua de California en un esfuerzo por proporcionar a la parte sur del estado los recursos hídricos necesarios para combatir los incendios forestales.

Casi inmediatamente después del inicio de la reciente serie de incendios forestales en Los Ángeles, "los bomberos no pudieron combatir el incendio debido a hidrantes secos, depósitos vacíos e infraestructura hídrica inadecuada", dice la orden ejecutiva.

La orden de Trump afirma que el desastre de los incendios forestales ha afectado a todo el país y que es de interés de la nación "asegurar que California tenga lo que necesita para prevenir y combatir estos incendios y otros en el futuro".

"Por lo tanto, es política de Estados Unidos proporcionar al sur de California los recursos hídricos necesarios, a pesar de las políticas estatales o locales activamente dañinas", dice la orden.

La orden exige "anular las desastrosas políticas de California" y ordena a los jefes de los departamentos de Defensa, Justicia, Seguridad Nacional, Comercio, Interior y Agricultura que tomen medidas para garantizar que el sur de California tenga recursos hídricos adecuados.

También pide específicamente a los secretarios del Interior y de Comercio que tomen medidas de inmediato "para anular las actividades existentes que obstaculizan indebidamente los esfuerzos para maximizar el suministro de agua".

La orden exige que el gobierno de Trump se encargue del Proyecto del Valle Central federal en California, que está a cargo de la Oficina de Recuperación. El sistema de agua "reduce el riesgo de inundaciones en el Valle Central y suministra agua para uso doméstico e industrial. También suministra agua a los principales centros urbanos en las áreas de Sacramento y la Bahía de San Francisco" y "proporciona agua para restaurar y proteger a los peces y la vida silvestre, y para mejorar la calidad del agua", según la oficina.

La medida presidencial también amenaza con cortar la financiación federal al estado, y dice que quiere que la administración de Trump ponga fin a "la subvención de la mala gestión de California". La orden instruye al director de la Oficina de Gestión y Presupuesto a revisar toda la financiación de los programas relacionados con la gestión de la tierra y el agua de California y la respuesta a los desastres.

Cuando se le pidió un comentario el lunes, la oficina del gobernador Gavin Newsom dijo que la premisa de la orden ejecutiva es "falsa".

"Los intentos de vincular la gestión del agua en el norte de California con la lucha contra los incendios forestales locales en Los Ángeles no tienen ninguna base fáctica", dijo su subdirectora de comunicaciones, Tara Gallegos. "California sigue bombeando tanta agua como lo hacía bajo las políticas de la administración de Trump, y las operaciones de transporte de agua hacia el sur a través del delta no tienen absolutamente nada que ver con la respuesta local a los incendios en Los Ángeles", agregó.

Antes de la visita de Trump a California el viernes, Newsom dijo que las críticas del presidente sobre la gestión del agua por parte del estado equivalían a desinformación.

"Tal vez el presidente no sepa que no hay un grifo que se pueda abrir para resolver todos los problemas de agua que él alega que existen, que no existen cuando se trata del proyecto de agua estatal aquí en California", afirmó.

Trump repitió amenazas durante su viaje a Los Ángeles de retener la ayuda federal a California por los esfuerzos para proteger a un pez en peligro de extinción llamado olfato del delta, sugiriendo que se estaba priorizando el agua para ellos, un problema que Newsom ha dicho que no está relacionado con los esfuerzos de apagar incendios.

El demócrata de mayor rango en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Jared Huffman, de California, criticó la orden ejecutiva de Trump y expresó en una declaración: "De un plumazo, Trump ha optado por socavar salvaguardas de importancia crítica y toda una serie de necesidades comunitarias en relación con las operaciones hídricas más grandes y complejas del mundo".

Huffman añadió que ninguna de las políticas descritas en la orden ejecutiva "transferirá ni una sola gota de agua adicional a las comunidades devastadas por estos incendios forestales. El presidente debería centrarse en convencer a sus aliados en el Congreso para que proporcionen a Los Ángeles la asistencia que necesita desesperadamente lo antes posible y sin condiciones. En cambio, está redoblando sus esfuerzos para condicionar la ayuda a California con demandas no relacionadas".

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.