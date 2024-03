Insólito: resulta herido con una flecha mientras caminaba por una calle en California

Un hombre que caminaba por una calle de Echo Park, en Los Ángeles, el martes por la mañana, resultó herido por una flecha, dijo la policía.

El incidente se reportó en la cuadra 1400 de Sunset Boulevard, a las 7:30 a.m., según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

Después de ser alcanzado por la flecha, el hombre herido llegó hasta una gasolinera en busca de ayuda, dejando un rastro de sangre en el pavimento, informó una estación de noticias.

LAPD informó que la víctima, un hombre de unos 40 años, recibió un flechazo en el brazo y fue trasladado a un hospital cercano. Las autoridades agregaron que ninguna otra persona fue herida.

La víctima parecía no tener hogar. Los investigadores no pudieron interrogar al hombre porque no cooperó con los oficiales y paramédicos, según las autoridades.