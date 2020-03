Los Raiders rechazan la opción de quedarse en Oakland en 2020

Los Raiders han rechazado oficialmente su opción de jugar la temporada 2020 en Oakland y siguen listos para comenzar a jugar en Las Vegas esta temporada.

Una persona familiarizada con los planes del equipo dijo el miércoles que los Raiders notificaron a los funcionarios en Oakland y el condado de Alameda que no ejercerán una opción que les hubiera permitido jugar esta temporada en el Coliseo en caso de que el nuevo estadio en Las Vegas no fuera completado a tiempo. La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no lo había anunciado.

El San Francisco Chronicle informó por primera vez la decisión.

Los Raiders anunciaron planes para mudarse a Las Vegas en 2017 y la NFL lo aprobó más tarde ese año. El equipo permaneció en Oakland como un fracaso las últimas tres temporadas y tuvo la opción de quedarse para 2020 si fuera necesario.

Por la pandemia de COVID-19 que cerró muchas empresas en Nevada durante al menos 30 días, hubo preguntas sobre si la construcción en el estadio de $ 1.9 mil millones continuaría sin interrupción.

Pero la construcción del estadio se ha considerado "esencial" y aún continúa. El estadio, que albergará a los Raiders y al fútbol UNLV, abrirá este verano.

