El clima inusual interrumpe el verano y deja caer nieve en las montañas a lo largo de la costa oeste

Un sistema de clima inusualmente frío del Golfo de Alaska interrumpió el verano a lo largo de la costa oeste el sábado, trayendo nieve al Monte Rainier del estado de Washington y a un mirador de la Sierra Nevada de California.

Las fotos publicadas por el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades locales mostraban un pico cubierto de blanco de Rainier y una capa de nieve en Minaret Vista, un mirador al sureste del Parque Nacional Yosemite en la Sierra Nevada de California.

El alguacil adjunto del condado de Madera, Larry Rich, dijo que fue "definitivamente inesperado" ver nieve en Minaret Vista en agosto.

"No todos los días puedes pasar tu cumpleaños rodeado de un paraíso invernal en medio del verano", dijo. "Fue un día que no olvidaré pronto y un recordatorio único de por qué me encanta servir en esta área. Es uno de esos momentos que hacen que trabajar aquí sea tan especial".

El clima húmedo en la Sierra causó problemas de tráfico. Según la Patrulla de Caminos de California, se reportaron varios accidentes en la Interestatal 80.

La CHP dijo que los carriles de la I-80 en dirección oeste estaban cerrados en Alta Road el sábado por la tarde, y los automovilistas fueron desviados de Alta debido a un accidente de varios vehículos. El área reabrió justo antes de la 1 p.m.

También nevó durante la noche en Mammoth Mountain, un destino de esquí en California. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a los excursionistas y campistas que se preparen para carreteras resbaladizas.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que era posible que cayera más nieve ligera en California en la cresta de la Sierra Nevada, principalmente alrededor del paso Tioga y las elevaciones más altas del Parque Nacional Yosemite.

No ha nevado en agosto en esos lugares desde 2003, dijeron los meteorólogos.

El paso de Tioga se eleva a más de 9.900 pies (3.017 metros) y sirve como entrada oriental a Yosemite. Sin embargo, la nieve invernal suele cerrarlo durante gran parte de cada año, y puede tardar uno o dos meses en despejarse.

"Si bien esta nieve no permanecerá por mucho tiempo, las carreteras cerca de Tioga Pass podrían estar resbaladizas y los campistas y excursionistas deben prepararse para las condiciones invernales", escribió el servicio meteorológico.

Si bien faltan al menos varios meses para el inicio de la temporada de esquí, las estaciones dieron la bienvenida a la insinuación del invierno.

"Es un día fresco y ventoso de agosto aquí en Palisades Tahoe, ya que una tormenta que podría traer nuestra primera nevada de la temporada se mueve esta tarde", dijo el complejo en una publicación en las redes sociales el viernes.

Según el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland, las "condiciones frías anómalas" se extenderán por gran parte del oeste de Estados Unidos el domingo por la mañana.

A pesar de las precipitaciones esperadas, los meteorólogos también advirtieron sobre el peligro de incendio debido a las ráfagas de viento asociadas con el paso del frente frío.

Al mismo tiempo, se emitió una alerta de inundación repentina por la cicatriz de quemaduras del incendio forestal más grande de California en lo que va del año desde el viernes por la mañana hasta el sábado por la mañana.

El incendio Park se extendió por más de 1.748 kilómetros cuadrados (671 millas cuadradas) después de que estalló a fines de julio cerca de la ciudad de Chico, en el Valle Central, y subió por la ladera occidental de la Sierra.

El incendio se convirtió en el cuarto más grande registrado en California, pero ha sido controlado sustancialmente recientemente. Las islas de vegetación continúan ardiendo dentro de su perímetro existente, pero las órdenes de evacuación han sido canceladas.

La temporada de incendios forestales de California tuvo un comienzo intenso en medio del calor extremo de julio. Las llamas se alimentaban de la vegetación seca que crecía durante años húmedos consecutivos. La actividad del fuego ha caído recientemente en una relativa calma.

Los pronósticos indican un rápido regreso del calor del verano a medida que se aleja el frente frío.