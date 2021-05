Newsom ganó casi $500,000 más durante su primer año como gobernador de California

SACRAMENTO, California - El gobernador de California, Gavin Newsom, y su esposa ganaron $1.7 millones en 2019 durante su primer año como gobernador, alrededor de medio millón de dólares más de lo que ganaron el año anterior, según las declaraciones de impuestos que su campaña dio a conocer el lunes.

Los Newsom pagaron aproximadamente $ 712,000 en impuestos federales y estatales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Su ganancia de ingresos provino principalmente de los negocios de bodegas y restaurantes de Newsom que depositó en un fideicomiso ciego cuando se convirtió en gobernador. Las declaraciones no mencionan cada negocio individual, por lo que es imposible saber cuáles ganaron y perdieron dinero.

Los resultados muestran que Newsom donó alrededor de $ 100,000 a obras de caridad, cuatro veces más de lo que dieron el año anterior, o aproximadamente el 6% de sus ingresos.

Promesa de campaña se vuelve nueva ley para futuros gobernadores

Newsom, un demócrata que enfrenta una probable elección de destitución a finales de este año, se comprometió a publicar sus declaraciones de impuestos todos los años cuando fuera elegido en 2018.

Sus competidores pueden verse obligados a publicar sus declaraciones también según una ley que Newsom firmó en 2019 que requiere que los candidatos a gobernador divulgar públicamente sus últimos cinco años de devoluciones, aunque no está claro cómo se aplica la ley a un retiro del mercado.

Los Newsom generalmente obtienen una extensión y presentan sus declaraciones en octubre, dijo el portavoz de la campaña Nathan Click. Eso significa que aún no han presentado sus declaraciones de 2020, que mostrarían cómo le fue económicamente a la familia durante la pandemia, cuando la administración de Newsom estableció reglas que cerraron negocios y pusieron restricciones significativas en restaurantes y bodegas.

De ser aprobado, el presupuesto de $536 millones será utilizado para prevenir y mitigar los incendios forestales en el estado dorado.

¿De dónde viene el dinero de Newsom?

Newsom ganó $ 175,000 como gobernador, por encima de su salario de $151,000 como vicegobernador, el trabajo que ocupó durante ocho años. Jennifer Siebel Newsom, una directora de documentales, ganó alrededor de $ 151,000 a través de su organización sin fines de lucro, The Representation Project, que explora la representación de género en los medios. También ganó aproximadamente $ 0,000 a través de su compañía de producción, Girls Club Entertainment, y más de $1,000 en pagos residuales de trabajos de actuación anteriores.

Pero la mayor parte de los ingresos de la pareja ($1.3 millones adicionales) provinieron de fuentes pasivas, en comparación con los $775,000 dólares de 2018.

Newsom es propietario de The PlumpJack Group, que incluye un conjunto de bodegas y restaurantes ahora administrados por su hermana y su prima. Los puso en un fideicomiso ciego administrado por un amigo de la familia después de que fue elegido, y los nombres de las propiedades individuales están protegidos en las declaraciones de impuestos. La pareja tiene varios otros fideicomisos y negocios.

Apoyo económico para comercios en California afectados por la pandemia

Newsom además ganó $39,000 después de los gastos de un libro para niños que está escribiendo sobre la dislexia, una condición que ha tenido desde la infancia que puede dificultar la lectura. Los Newsom obtuvieron $ 146 en ingresos brutos de otros países a través del fideicomiso ciego de Siebel Newsom, aunque los resultados muestran que no tenían cuentas financieras o fideicomisos en países extranjeros.

Viviendas y salarios

La pareja tiene cuatro hijos pequeños y en 2019 la familia se mudó a una casa en un suburbio de Sacramento. Alquilaron su casa anterior en el condado Marin por $ 140,000, según muestran los resultados, pero informaron una pérdida de casi $ 250,000 en la propiedad.

Los Newsom pusieron la casa a la venta por casi $ 6 millones en 2019, pero todavía la están alquilando, dijo Click. Newsom ganó $ 79,000 con la venta de una propiedad de Napa que era copropietario con su hermana y su padre. Ganaron $3,000 en una propiedad en Hawaii.

Pagaron $288,000 en salarios a los empleados en su hogar, pero Click no comentó cuántas personas emplea la familia. Pagaron más de $ 69,000 en "impuestos sobre el empleo del hogar".

La campaña de Newsom les dio a los reporteros alrededor de una hora para revisar las declaraciones de impuestos el lunes, y los reporteros no pudieron tomar fotografías. La ley de 2019 que requiere que los candidatos publiquen sus declaraciones dice que el secretario de estado debe publicar versiones redactadas de las declaraciones en línea para que el público las vea. Los candidatos deben enviar sus declaraciones al menos 98 días antes de una primaria.

En una elección revocatoria, no hay primarias y Newsom técnicamente no es un candidato. La oficina del secretario de estado no respondió a las preguntas el lunes sobre cómo planeaba aplicar la ley en caso de un revocatorio.

Aún no se ha fijado una fecha para las elecciones. Si la revocatoria avanza como se esperaba, a los votantes se les harán dos preguntas: ¿Debería destituirse a Newsom de su cargo y, de ser así, quién debería reemplazarlo? No puede ser un candidato incluido en la segunda pregunta.

Randy Serrano tiene la información.

La respuesta de los otros candidatos

La mayoría de las campañas de sus rivales republicanos respondieron de inmediato a las preguntas sobre cuándo publicarían las declaraciones.

Anthony Ramírez, portavoz del empresario John Cox, dijo que la campaña ha estado revisando los requisitos de la nueva ley. Cox se postulœ contra Newsom en 2018 y solo divulgó declaraciones parciales.

La campaña de Caitlyn Jenner dijo que la campaña cumplirá con los requisitos para las elecciones.

El portavoz del exalcalde de San Diego Kevin Faulconer, John Burke, dijo que "cumplirá con todos los requisitos legales para su candidatura".

El excongresista Doug Ose dijo que daría a conocer sus declaraciones, según Los Angeles Times.