Propuestas de negocios: cómo detectar si una oferta es real o no

Arturo Martínez invirtió más de $400,000 en un negocio que no funcionó.

“Nomás entre mis dos hijos y yo fueron casi 100 mil dólares”, cuenta Martínez. “No es poquito dinero, es algo y pues duele”.

Martínez dice que él y sus dos hijos entraron en un negocio en el que les aseguraron que no tendrían que hacer mucho, sólo invertir $40,000 cada uno. A cambio recibirían grandes ganancias de tiendas por internet.

Los robos mediante estafas realizadas por internet han sobrepasado todas las expectativas.Tan solo el año pasado, el FBI recibió más de 880,000 denuncias.

Le dijeron que, después de un año, ya habría recuperado la inversión inicial. Sin embargo, los tres perdieron todo su dinero

“Está pesado, me está pesando y sí, me afecta porque no hay palabras”, dijo Martínez, quien también perdió sus ahorros.

Él fue uno de al menos una docena de amigos y conocidos que entraron en un esquema piramidal en donde les aseguraron que, si “prestaban dinero y traían a más gente”, en un año verían ganancias del 141%.

“¡Todo estaba pintado perfecto!”, dijo Armando García. “Me dijeron, ‘esto no es una inversión, esto es un préstamo, su dinero está asegurado’”.

Pero García y sus amigos nunca vieron las ganancias prometidas ni les devolvieron su dinero.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, las víctimas de fraudes de falsas inversiones perdieron en conjunto $4.6 mil millones en 2023, cifra que prácticamente se cuadruplicó desde 2021, cuando las pérdidas ascendieron a $1.7mil millones.

Antonia Villaseñor, especialista en educación pública para el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI), recuerda al público que el primer paso que deben tomar, si reciben una oferta para invertir su dinero, es llamar al 866-275-2677 para confirmar que el negocio sea legítimo.

“Agentes corredores, agentes de bolsa, consejeros de inversión, planificadores financieros, todas esas personas necesitan cumplir con las leyes y el departamento es responsable de supervisarlos para asegurar que sí cumplan con las leyes”, destaca Villaseñor.

Ellos pueden verificar que la persona o negocio que hace la oferta tenga licencia y no haya quejas en su contra. También se puede pedir la información o presentar quejas a traves de su pagina web, https://dfpi.ca.gov/

Lleva tiempo ganar dinero en las inversiones. Cualquier persona que ofrece riquezas inmediatas, esa es una estafa.

Villaseñor reiteró que se debe tener cuidado porque los estafadores aparentan ser profesionales.

“Si, parecen profesionales, porque lo son, ¡pero en estafas!”, dijo Villaseñor.

Con el avance de tecnología, los estafadores rápidamente se han adaptado, para poder robar más que nunca. Telemundo 52 Responde habló con los expertos sobre el preocupante tema.

La experta también destaca lo que se debe recordar si alguien ofrece una gran oportunidad para invertir.

“Debe de pedir licencia y verificarlos y hacer su propia tarea y no nomás tome la palabra de alguien que le cae bien, que están bien vestidos, que le hacen promesas”, aconseja Villaseñor.

Eso lo descubrió Martínez de la peor forma, tras perder todos sus ahorros.

“Tengan cuidado”, aconseja Martínez. “Que hagan su tarea, que se comuniquen con un licenciado que pueda saber de esas compañías y que abran los ojos, que no todo lo que suena bien es real”.

El DFPI está conectado con todas las demás agencias de ayuda al consumidor a nivel local, estatal y federal. Así que, cualquier persona que tenga una denuncia sobre un fraude financiero, puede comunicarse con ellos y lo orientarán y conectarán con quien sea necesario para atender su caso.