Asegurar una vivienda podría costar el doble debido a los incendios en California

Al observar la destrucción dejada por los incendios al sur de California, Alma no solo recuerda lo ocurrido en Santa Rosa en el 2017 con el incendio Tubbs, sino que es consciente del impacto económico que estas tragedias dejan.

“Gracias a los incendios las aseguradoras ya no te quieren renovar tu contrato, a mí me acaba de pasar, aquí en Sebastopol me cancelaron la aseguranza, y ahora tuve que agarrar otra de diferente compañía y que me cuesta más”, aseguró Alma.

Ante la magnitud de una nueva tragedia, de nivel catastrófico como se está observando en Los Ángeles y que se estima superara los $200 mil millones en pérdidas. Especialistas aseguran que será inevitable que suba el costo de los seguros de propiedad y esto no solo en áreas de riesgo, pero en todo el estado.

“Creo que veremos incrementos de doble dígitos a nivel estatal, pero en zonas riesgosas será todavía más”, indicó Joel Laucher, vocero de la organización United Policyholders.

Laucher agregó que algunas aseguradoras ya habían solicitado aumentos de 20% y 30% antes de que ocurriera la tragedia en el sur del estado.

El comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, ha estado luchando contra la inestabilidad en el mercado, con compañías cancelando pólizas, y retirándose del negocio, mientras enfrentan cuantiosos reclamos derivados de los incendios, además de altos costos para reconstruir.

“California sigue siendo el mercado más grande del país de seguros, y cuarto a nivel internacional, tenemos que tener un mercado modernizado para poder ayudar consumidores”, indicó Lara.

Él confía en que ciertas concesiones harán que las compañías regresen, como permitirles establecer el costo del seguro usando no solo solo datos históricos sino también proyecciones a futuro, lo que técnicamente les permitirá cobrar más.

Así las cosas, quienes trabajan en bienes raíces dicen que tienen un mensaje al consumidor.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Bastante preocupante porque para los que quieren calificar para comprar sus casas, van a tener que disponer un dinerito extra para acomodar el seguro de incendio”, aseguró Elizabeth Haddad, agente de préstamos hipotecarios.

¿Cuánto más al año? dependerá del área.

“(Por ejemplo) el seguro de incendio era $1,200 o $1,500 en casa de medio millón, ahorita estamos hablando de más de eso, arriba de $3,000”, enfatizó Haddad.