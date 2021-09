Este jueves llega a su fin la moratoria de desalojos en California: todavía hay ayuda disponible

Este jueves 30 de septiembre llega a su fin la moratorio de desalojos en California, después de más de un año en el que los inquilinos no podían exigir la salida de los inquilinos que no pagaban la renta.

Sin embargo, el gobierno de California ha aclarado que los arrendatarios que han solicitado ayuda del estado pueden quedarse en sus casas a pesar del fin del mandato.

California está utilizando miles de millones de dólares federales para pagar hasta 18 meses del alquiler de la mayoría de las personas desde abril del 2020, el primer mes en el que rigió la orden estatal de quedarse en casa del estado debido a la pandemia del coronavirus.

TODAVÍA HAY AYUDA ESTATAL DISPONIBLE

Hasta el jueves de esta semana, la ley estatal prohíbe automáticamente a los propietarios desalojar a las personas que no hayan pagado la renta. Pero a partir del viernes, los inquilinos deudores solo pueden estar protegidos si han solicitado ayuda.

Para calificar, las personas deben ganar el 80% o menos del ingreso medio de su área y deben haber sido afectadas por la pandemia, un requisito anodino que casi todos pueden cumplir.

Para aplicar, debes diligenciar un formulario que puedes encontrar en este link. No se necesita ser ciudadano: quienes demuestren ingresos bajos pueden calificar independientemente de su estado migratorio y no se les pedirá que muestren prueba de ciudadanía.

Se dará asistencia prioritaria a los hogares con ingresos elegibles que corren mayor riesgo de desalojo.

Hasta el lunes, más de 309,000 hogares habían solicitado la ayuda, para un total de $3,000 millones. El estado ha pagado casi $650 millones a aproximadamente 55,000 hogares hasta ahora, y han aprobado otros $ 950 millones en asistencia que están en proceso de pago.

Eso es importante, porque significa que California ha asignado al menos el 65% de su asignación inicial de $1.5 mil millones del gobierno federal. Si no lo hicieran, el gobierno federal podría haber pedido parte de ese dinero y es probable que California no reciba más.

Ahora, sin embargo, California puede obtener aún más dinero, hasta $1.8 mil millones, dijeron funcionarios estatales, en una segunda ronda de financiamiento, asegurando que el estado tenga suficiente dinero para continuar pagando el alquiler impago de las personas.

La moratoria federal de desalojos terminó el mes pasado. La semana pasada, los funcionarios federales dijeron que los gobiernos estatales y locales habían asignado más del 16.5% del dinero disponible para asistencia de alquiler en agosto, frente al 11.1% en julio.

SUBSIDIOS PARA INQUILINOS Y PROPIETARIOS

En California, no hay fecha límite para solicitar el dinero. El estado pagará el alquiler que adeudan los inquilinos e incluso pagará de manera preventiva el alquiler de las personas durante los próximos tres meses. Si los inquilinos aún no pueden pagar después de eso, el estado pagará otros tres meses después de eso. Pero los inquilinos solo pueden recibir 18 meses de asistencia, según las reglas federales.

Russ Heimerich, portavoz del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, dijo que el estado continuaría pagando el alquiler de las personas "siempre que tengamos el dinero para hacerlo".

California tiene un total de $5.2 mil millones para pagar todo esto, con el dinero dividido entre los gobiernos estatales y locales.

“Solicitar asistencia para el alquiler es la mejor manera de protegerse del desalojo”, dijo Lourdes Castro Ramírez, secretaria de la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda, durante una conferencia de prensa el lunes.

Pero a los defensores de los inquilinos les preocupa que muchos inquilinos no sepan acerca de las protecciones. Tina Rosales, abogada y defensora de políticas del Western Center on Law and Poverty, dijo que algunos inquilinos no saben que pueden detener un proceso de desalojo simplemente completando una solicitud de asistencia y muchos no tienen abogados que los ayuden. Teme que algunos se asusten una vez que finalice la moratoria y se "autodesalojen".

“Sí, (la ley estatal) tiene protecciones, pero esas protecciones dependen en gran medida de un sistema legal que no es favorable a los inquilinos en absoluto”, dijo.

La Legislatura estatal incluyó $ 40 millones en el presupuesto de este año para pagar abogados que ayuden a inquilinos y propietarios a evitar desalojos y ejecuciones hipotecarias, con el compromiso de gastar $40 millones adicionales durante los próximos dos años.

Algunos legisladores estatales, incluido el asambleísta David Chiu, habían presionado para extender la moratoria de desalojos del estado más allá de la fecha límite del jueves. Pero Chiu dijo que "no hubo consenso en el Capitolio" para hacer eso.

Debra Carlton, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Apartamentos de California, dijo que la moratoria de desalojo ha perjudicado a los propietarios más pequeños, muchos de los cuales no han recibido un cheque de alquiler en más de un año y han tenido problemas para mantenerse al día con los impuestos y las facturas de seguros.

"Estamos instando al estado, obviamente, a distribuir los fondos más rápidamente, lo que parece que están haciendo", dijo.

Heimerich dijo que el gobierno ha pagado anuncios de radio y televisión en todo el estado para informar a los inquilinos sobre el programa de asistencia para el alquiler. El estado también simplificó el proceso de solicitud, facilitando la solicitud de los inquilinos. Después de un comienzo lento, Heimerich dijo que California solo está detrás de Texas en la cantidad de asistencia pagada hasta la fecha.

Eso podría cambiar pronto, ya que Heimerich dijo que espera que el estado procese pronto $100 millones en asistencia de alquiler por semana.

Ciertas protecciones contra los desalojos por la pandemia de COVID-19, entre ellas, las del estado de California, están por vencer el 30 de septiembre, pero para quienes soliciten ayuda para pagar la renta, estas protecciones continuarán.

"Definitivamente no queremos que la gente entre en pánico porque todavía hay protecciones", dijo Heimerich. "Lo que queremos que la gente sepa es que tienen que tomar medidas más positivas y afirmativas y, de hecho, solicitar ayuda para estar protegidas".

Para más información sobre la solicitud y requisitos en California, visite la página web de Housing is Key, haciendo clic aquí. También puede llamar al 833-430-2122 de 7 a.m. a 7 p.m.