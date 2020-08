Molestoso mosquito que pica a la luz del día se muda al sur de California

SAN DIEGO - Parece la trama de un episodio extraído de los titulares de "La Dimensión Desconocida".

Una pandemia golpea y la gente se encierra dentro de hogares y negocios. En el segundo acto, llega una ola de calor y, con ella, apagones continuos. En el acto final, demasiado caluroso para quedarse adentro, la gente deambula afuera, donde, en la oscuridad, acecha otra plaga invisible. Espera... estos insectos también atacan a la luz del día.

Está bien, tal vez estamos siendo un poco dramáticos, pero algunos están reportando que hay mosquitos este año en San Diego y realmente están picando.

"Me están comiendo viva", dijo Grace Ramos de Mission Hills, en un hilo muy activo en NextDoor dedicado al tema . "Es peor este año; sin embargo, ha sido malo para nosotros los últimos dos años".

Si bien hay quienes sospechan que hay un montón de insectos este año y temen ante un aumento en los casos del virus del Nilo Occidental, la realidad probablemente sea más irritante que pestilente.

Lamentablemente, la muerte de un anciano residente de Los Ángeles se ha atribuido este año al virus del Nilo Occidental. Y, durante el fin de semana, los funcionarios de salud locales informaron que un hombre de 61 años de Alpine que fue hospitalizado, dio positivo al virus, aunque se cree que lo contrajo en Yuma, Arizona.

Entonces, ¿qué es diferente en 2020 (además de todo)? El Control de Vectores, a pesar de la pandemia, ha estado haciendo todo lo que normalmente hace para contener la población de mosquitos, como rociar y distribuir peces que se alimentan de mosquitos.

Sin embargo, Chris Conlan, el ecologista supervisor del Departamento de Salud Ambiental del condado de San Diego, dice que la culpa de las picaduras de insectos de este año posiblemente recaiga en una especie invasora de mosquito, Aedes aegypti, que se detectó por primera vez en el condado de San Diego en 2014.

Aunque el Aedes originalmente llamó a África su hogar, ahora se ha extendido por todo el mundo debido a su amor por las personas y las zonas templadas. Sin embargo, en su mayor parte, las criaturas se han alejado de la mejor ciudad de Estados Unidos.

El primer caso en San Diego durante el 2020

"Han estado en la puerta de nuestra casa durante mucho tiempo", dijo Conlan. "Han estado solo en el sur en México y solo al este en Arizona, así que por qué de repente decidieron infiltrarse en San Diego, Los Ángeles y el sur de California en los últimos años es un misterio".

Lo que pasa con Aedes es que le gusta alimentarse de las personas y sus larvas pueden sobrevivir en muy pequeñas cantidades de agua, incluso "una tapa de botella si los aspersores lo lleva todos los días", según Conlan. Entonces, si tienes muchas plantas en macetas en el jardín con platillos debajo, tienes un excelente caldo de cultivo para Aedes.

"La consideración más importante con Aedes es que se reproducen en pequeñas fuentes tipo contenedor que se encuentran comúnmente en muchos patios traseros, por lo que no es difícil para ellos establecer una tienda", dijo Conlan. "Por lo tanto, es imperativo revisar las propiedades en busca de agua estancada y eliminarla... No vuelan muy lejos (300 pies aproximadamente), por lo que eliminar las fuentes en tu patio y en los de los patios puede reducir el problema significativamente".

Dicho esto, lo que pasa con Aedes, a diferencia de su contraparte, el mosquito Culex, es que no se avergüenza de aparecer durante el día. Y ese puede ser un factor que contribuya a por qué el problema de mosquitos pudiera parecer peor este año.

"Estaban mordiendo incluso por la mañana y en medio del día", dijo Ramos. "Estaba sentado a la mesa del comedor trabajando y me mordían".

Sin embargo, no tengas miedo. Está bien, ten un poco de miedo: Aedes no suele transmitir el virus del Nilo Occidental, dijo Conlan. El Nilo Occidental generalmente infecta a una persona después de que un mosquito pica a un pájaro portador del VNO, y dado que Aedes prefiere morder a las personas, es menos probable que se deleiten con presas emplumadas y es más probable que se centren en un usuario de sandalias. E incluso si muerde un pájaro, es posible que aún no infecte a un humano con el Nilo Occidental.

"Aedes no es un portador tan competente, y lo que quiero decir con eso es que cuando un mosquito Aedes pica a un organismo que tiene el Nilo Occidental, no es tan eficiente para transferir esa enfermedad al siguiente que pica", Conlan dijo. "La especie Culex es mejor en eso".

Entonces, ¿es particularmente malo?