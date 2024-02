Artistas que interpretan a personajes en Disneyland buscan sindicalizarse

Los empleados que dan vida a los amados personajes de Disneyland, como "Micky Mouse", el "Pato Donald" y la "Cenicienta", están buscando sindicalizarse.

Los organizadores sindicales anunciaron la campaña el martes, señalando que los empleados quieren mejores condiciones de seguridad y políticas de horarios que ayuden a mantener viva la magia para los visitantes.

Mientras la mayoría de los más de 35,000 trabajadores de Disneyland Resort ya cuentan con sindicatos, unos 1,700 artistas y actores no.

"Esta no es una de esas situaciones en las que estamos convirtiendo al empresario en el malo de la película", dijo Kate Shindle, presidenta de la Actors’ Equity Association, que representaría a los artistas. “Es muy importante que Disney siga siendo un lugar que la gente considere mágico, y creo que (la sindicalización) lo mejorará en general", opinó.

Disney tiene dos parques temáticos, Disneyland y Disney California Adventure, así como una zona de compras y entretenimiento llamada Downtown Disney, en Anaheim, California. Disneyland, el parque más antiguo de la compañía, fue el segundo parque temático más visitado a nivel internacional en 2022, con 16.8 millones de visitantes, de acuerdo con un reporte del Themed Entertainment Association y AECOM.

Se repartieron tarjetas sindicales la semana pasada para promover la formación de un sindicato bajo la Actors' Equity Association, que generalmente representa a actores y directores de escena y que ya representa a artistas teatrales en los parques temáticos de Walt Disney Co. de Florida, dijeron los organizadores a The Associated Press.

Funcionarios del Actors' Equity Association rechazaron decir cuántas tarjetas se habían devuelto, pero dijeron que esperaban recoger las de más de la mitad de los artistas, lo que les permitiría pedir a Disney que reconociera voluntariamente al sindicato en lugar de tener que solicitar una votación a través de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Prevén que el proceso dure semanas.

Los responsables de Disneyland afirmaron en un comunicado que creen que los miembros del reparto merecen el derecho a una votación confidencial.