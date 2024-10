Alertan sobre falsos agentes consulares que ofrecen trámites de pasaportes hondureños

La hondureña Lizzethe Herrera afirma sentirse frustrada tras enterarse de que fue víctima de una estafa para obtener su pasaporte.

La mujer pagó $350 a unas personas que fingieron ser agentes consulares habilitados para realizar el trámite.

“Él me dijo que sí, que ellos sacaban el pasaporte. Que había una persona del consulado que le hacía la cita, y que uno no tenía que ir hasta allá y que entre dos días, cuando yo les pagara, el pasaporte me iba a llegar a mi casa”, cuenta Herrera.

El consulado de Honduras en Los Ángeles está emitiendo los pasaportes electrónicos para los ciudadanos del país centroamericano.

“Como yo tenía la necesidad de tener mi pasaporte, lo hice”.

Agrega que cuando le exigieron $250 adicionales para enviarle el pasaporte, en ese momento comprendió que todo era parte de un fraude.

“Me dijo, ‘es que lo tienen retenido en inmigración porque es un proceso que en estos no es común que pase, pero la mala suerte que le tocó a usted’”.

Herrera es una de los inmigrantes hondureños en diferentes ciudades de Estados Unidos, que han caído víctimas de esta estafa. Mediante las redes sociales, personas que simulan ser agentes consulares les ofrecen tramitar sus pasaportes. Sin embargo, tras robarles su dinero les entregan documentos falsos.

“Muchos hondureños no saben cómo es el trámite para obtener este pasaporte, el cual nos llamó la atención", señala José Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre. “Hicimos la denuncia y en eso muchos hondureños empezaron a llamar”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Flores señala que han atendido múltiples denuncias de inmigrantes que presuntamente han sido víctimas de estos estafadores en varios estados del país, incluyendo Nueva York, Florida, Texas y California.

A algunos de ellos sí les enviaron un pasaporte, que resultó ser un documento falso, destaca Flores.

“Muchos inmigrantes tienen miedo a hacer estas denuncias ante las autoridades, pero nosotros siendo una organización proinmigrante hemos alzado la voz y hemos alertado a las autoridades de Honduras”, dice Flores.

Las solicitudes reales no se aceptarán hasta el 19 de agosto, y no hay manera verídica de acelerar el proceso. Azalea Iñiguez reporta en Telemundo Responde para Telemundo52 a las 5 p.m. el martes 30 de julio de 2024.

“Lastimosamente, no tiene eco ante las autoridades de cancillería”.

Los falsos agentes utilizaron en las cuentas en las que se comunicaban con sus víctimas, el nombre y la fotografía de una reconocida abogada de inmigración de Los Ángeles.

"Él me dijo que me iba a llamar una persona que se llamaba Alma Rosa Nieto para hacerme la entrevista”, dijo Herrera.

La abogada se deslindó de los presuntos estafadores.

“[Estoy] molestísima porque 40 años tengo haciendo esto queriendo ayudar a mi gente y a mi comunidad y que usen mi imagen para estafar y de esta manera tan vil, porque no solo les están quitando su dinero sino además les están dando algo que es falso”, dijo la abogada Alma Rosa Nieto.

La abogada pidió a la comunidad inmigrante tener mucho cuidado con ese tipo de ofertas que aparecen en redes sociales, cuyo objetivo es engañar y robar a los usuarios.

Entre los consejos está que si alguien le dice que tiene contactos en inmigración o que puede agilizar el proceso es una estafa.

“Esto es obviamente el trabajo de gente que no tiene escrúpulos y que quiere dañar a nuestra comunidad inmigrante y de paso a mí también”, dijo Nieto.

La abogada también recomienda a las personas que nunca confíen en este tipo de ofertas, que parecen muy atractivas, y que tampoco realicen pagos a través de las redes sociales.

Telemundo 52 intentó contactar al consulado de Honduras en Los Ángeles, pero no habían obtenido respuesta para el momento de elaborar este artículo.