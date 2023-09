Reacciones exageradas: ¿Está Brock Purdy en buenas condiciones después de lesionarse?

La temporada de los 49ers ha comenzado, quiere decir que reacciones exageradas regresa.

Esta semana, alguien dijo que el brazo de Brock Purdy no tiene la misma fuerza que tenía antes de su cirugía y lesión que sufrió en el juego contra los Philadelphia Eagles.

Carlos Ramírez, presentador de deportes de NBC Sports, habló sobre las reacciones exageradas de la semana.

“Es una sobre reacción absoluta, un overreaction,” dijo Ramírez.

“No solamente se ve igual de fuerte, tal vez se ve hasta incluso más fuerte que antes de la lesión, se ve como que si no hubiese pasado absolutamente nada, el brazo está sano, completamente saludable. Ha cumplido con su rehabilitación de manera impecable. Así que no se preocupen si no por los hechos. El pase que le lanza Brock Purdy a Brandon Aiyuk para el segundo touchdown, quemando a un buen esquinero como Patrick Peterson, les dice todo lo que quieren saber o deben saber sobre la potencia del brazo de [Purdy].”

Para la versión en inglés de Matt Maiocco de NBC Sports Bay Area, visita nbcsports.com/bayarea.