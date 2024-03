Reportan atropello mortal de peatón en distrito histórico de Cherry Road en Santa Rosa

Las autoridades de Santa Rosa están investigando un accidente fatal ocurrido el martes por la mañana que dejó un peatón muerto en el distrito histórico de Cherry Road de la ciudad.

Oficiales fueron enviados a la intersección de College Avenue y Orchard Street a las 6:15 a.m., después de que recibieran múltiples llamadas al 911 informando de una mujer atropellada por un vehículo.

A su llegada encontraron a una mujer que había sufrido heridas importantes. El personal médico la declaró muerta en el lugar.

El conductor de la camioneta, una Chevy Silverado gris, de 21 años, permaneció en el lugar y ha estado cooperando con los investigadores, según la policía.

Autoridades no cree que la velocidad o la discapacidad del conductor hayan sido un factor en la colisión. Una investigación sugirió inicialmente que la mujer no había activado las luces intermitentes para peatones antes de cruzar la calle por el paso de peatones. Estaba a punto de llegar al otro lado de la calle cuando fue atropellada, dijo la policía. No está claro si estaba caminando o corriendo, pero en el momento de la colisión todavía estaba oscuro afuera.

El nombre de la mujer se mantiene en reserva hasta que se notifique a sus familiares.

Cualquier persona que haya presenciado esta colisión o que pueda tener información útil para los investigadores debe llamar al oficial Zepeda al (707) 543-3636.