Donald Trump llegará al condado San Mateo para evento de recaudación de fondos

El expresidente y actual candidato presidencial republicano Donald Trump aparecerá en un evento privado de recaudación de fondos en Woodside el viernes en el condado San Mateo.

La costosa recepción de la tarde varía de $500,000 por pareja a $150,000 por persona para los grandes donantes, con oportunidades de fotos con precios de entre $35,000 y $70,000, según la invitación. Los asistentes habituales pagarán entre $3,300 y $10,000 para participar.

"Puedes apostar que el dinero que recaude aquí lo llevará a los estados clave lo más rápido posible", dijo el analista político Larry Gerston en una entrevista con NBC Bay Area. "La pregunta durante el fin de semana, una vez que se publiquen estas encuestas, ¿representará un punto de inflexión y, por lo tanto, hará que sea más difícil para Trump recaudar fondos?".

Según el Partido Republicano del condado San Mateo, una manifestación de We The People California coincidirá con la recaudación de fondos de Trump. Comenzará a las 9:00 a.m., y se pide a los asistentes a la manifestación que se reúnan en El Camino Park, 155 El Camino Real, en Palo Alto. Grupos como Moms for America caminarán por la zona y luego se unirán al "Tren Trump" a Woodside para dar la bienvenida a la comitiva del expresidente.