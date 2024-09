Únete a la caminata More Than Pink Walk de Susan G. Komen en el Zoológico y Jardines de San Francisco, CA, el 6 de octubre.

Desde la primera caminata en 2018, los participantes han recaudado más de 60 millones de dólares y continúan siendo parte de una comunidad comprometida con nuestra visión de un mundo sin cáncer de mama. El More Than Pink Walk, la serie de eventos de recaudación de fondos más grande de Susan G. Komen, evolucionó a partir de la Carrera por la Cura en 2018.

El evento tendrá lugar en el Zoológico y Jardines de San Francisco, ubicado en Sloat Blvd y Upper Great Hwy, San Francisco, CA, 94132. El Festival de la Mañana comenzará a las 9:30 am, seguido por el programa en el escenario a las 11:15 a.m. y después el Paseo en Carrusel para Sobrevivientes y Thrivers MBC a las 11:40 am, finalizando con el recorrido por el zoológico a las 12:00 pm.

Este evento te brinda la oportunidad de reunirte y conectarte de manera significativa con otros. Podrás compartir tu pasión, tus historias y unirte a otras personas, todo mientras ayudas a recaudar fondos para apoyar programas y investigaciones que salvan vidas. Para más información haz clic aquí.