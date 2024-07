El Centro de las artes Lesher presenta: Fiesta Cultural

Una vibrante celebración de una semana de duración de las artes y la cultura latinoamericanas llega al Lesher Center for the Arts con Fiesta Cultural, que ofrece música, danza, comedia y una feria gratuita de renombre internacional.

Esta emocionante serie es gratis y los eventos con entrada se llevarán a cabo a partir del 16 de julio hasta el 20 de julio de 2024. Traído a la comunidad por la Asociación Regional de Artes de Diablo y Lesher Center.

Taller de Pinta una Frida: Martes 16 de julio a las 5:30 p.m.

Se invita a pintores novatos o experimentados a descubrir al artista que llevas dentro y explorar el rico mundo de Frida Kahlo. El taller ofrece una oportunidad única de profundizar en el estilo icónico y el espíritu vibrante de Kahlo mientras pintas un retrato de Frida para llevarte a casa.

Ballet Hispánico: Miércoles 17 de julio a las 7:30 p.m.

Recientemente seleccionado por la Fundación Ford como uno de los Tesoros Culturales de Estados Unidos, Ballet Hispánico interpretará vibrantes obras de reconocidos coreógrafos.

Lucky Diaz and the Family Jam Band: Jueves 18 de julio a las10:00 a.m.

Los padres con niños más pequeños disfrutarán de letras ingeniosas con ritmos pop irresistiblemente frescos de Lucky Diaz y Family Jam Band, cuyo programa bilingüe ganador del premio Latin GRAMMY®

Sonidos de verano: Chika Di: Jueves 18 de julio a las 5:30 p.m.

Originaria de Colombia, Diana Trujillo, conocida como Chika Di, trae su conmovedora celebración de La esencia de la música latina al Lesher Center.

Orquesta Spanish Harlem: Viernes 19 de julio a las 7:30 p.m.

La Spanish Harlem Orchestra, una banda de salsa y jazz latino tres veces ganadora del GRAMMY®, personifica la excelencia en la auténtica salsa al estilo de Nueva York.

Feria callejera gratuita: Sábado 20 de julio de 12:00 p.m., a 7:00 p.m.

El sábado por la tarde habrá una feria callejera gratuita, cuyo maestro de ceremonias será el comediante del Área de la Bahía, Mean Dave, que ofrecerá música, baile, comida, actividades y más de las diversas culturas de América Latina.

Noche de comedia latina: Sábado 20 de julio a las 7:30 p.m.

Fiesta Cultural concluye con Latinx Comedy Night, presentada por Best of San Francisco

Dónde: Centro Lesher para las Artes, 1601 Civic Dr, Walnut Creek

Cuándo: del 16 de julio al 20 de julio de 2024

Para boletos o más detalles, puedes visitar www.lesherartscenter.org o llama al (925) 943-7469 abierto de miércoles a domingo, de 12:00 p.m., a 6:00 p. m.