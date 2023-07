Únete a Telemundo 48 y NBC Bay Area en la campaña Apoyando a Nuestras Escuelas

Hay muchos estudiantes que no tienen los útiles escolares (bolígrafos, papel, cuadernos y más) que necesitan para tener éxito en la escuela. Con el aumento de la inflación, anticipamos que el año escolar 2023-2024 seguirá siendo un desafío para las familias que ya viven cheque a cheque, quedándoles poco dinero para la compra artículos como útiles escolares esenciales. Telemundo 48 y NBC Bay Area están ayudando a que las comunidades avancen y apoyando a nuestras escuelas con una campaña de donación de mochilas y útiles escolares para beneficiar a los estudiantes de K-12 en el Área de la Bahía.

Apoyando a Nuestras Escuelas es una campaña nacional de suministros escolares encabezada por las estaciones de NBCUniversal. Telemundo 48 y NBC Bay Area están trabajando con Family Giving Tree y Comcast para ayudar a recolectar suministros y fondos que ayudarán a los estudiantes y maestros necesitados. Este año, nuestra meta es asegurar que 28,000 estudiantes del Área de la Bahía tengan lo que necesitan para comenzar el año escolar.

>>DONAR: Construya una mochila en línea a través de nuestro Árbol de Donaciones virtual

14 tiendas Comcast Xfinity en todo el Área de la Bahía servirán como sitios de recolección de mochilas. A continuación una lista de las tiendas participantes.

CÓMO DONAR:

EN PERSONA: Deja tu donación de una mochila o útiles escolares el viernes, 28 de julio, en City Center Bishop Ranch, (6000 Bollinger Canyon Rd , San Ramon, CA 94583) de 11 a.m. to 7 p.m. El evento contará con actividades para niños y regalos. Recibe cupones y descuentos para algunos de sus comerciantes favoritos del City Center con su donación de una mochila hasta agotar existencias.

EN PERSONA: Deja tu donación de una mochila o útiles escolares el viernes, 28 de julio, en Town and Country Village in Palo Alto (855 El Camino Real, Palo Alto, CA 94301) de 11 a.m. to 7 p.m. Recibe obsequios y descuentos de comerciantes de Town & Country con su donación de una mochila hasta agotar existencias.

Tiendas Comcast Xfinity: Visita tu tienda Comcast Xfinity local para recoger una etiqueta de mochila y luego acude a comprar una mochila y los suministros enumerados. Adjunta la etiqueta a la mochila y devuélvela a la tienda Comcast Xfinity. Lista de tiendas participantes de Comcast Xfinity:

Alameda 31055 Courthouse Drive Union City CA 94587 Alameda 4104 Grafton Street Dublin CA 94568 Alameda 5688 Bay Street Emeryville CA 94608 Contra Costa 2001 Diamond Blvd, Suite 150 Concord CA 94520 San Francisco 260 Potrero Avenue San Francisco CA 94103 San Francisco 2186 Geary Blvd San Francisco CA 94115 San Francisco 3251 20th Ave, Suite 315 San Francisco CA 94132 San Mateo 35 W Hillsdale Blvd, Suite 50 San Mateo CA 94403 San Mateo 153 A Serramonte Center Daly City CA 94015 Santa Clara 1600 Saratoga Ave, Suite 32 San Jose CA 95129 Santa Clara 2825 El Camino Real, Suite 100 Palo Alto CA 94306 Santa Clara 1566 Monterey Rd, Suite 20 San Jose CA 95112 Santa Clara 1068 E. Brokaw Rd, Suite 50 San Jose CA 95131 Santa Clara 301 W. McKinley Ave, Suite 140 Sunnyvale CA 94086

Ya sea que la educación se realice en el hogar o en el la clase, una cosa es segura: si los estudiantes no tienen los suministros para hacer el trabajo, no podrán aprender.

Para miles de niños de familias marginadas, los útiles escolares son escasos. Puedes marcar una diferencia para tantos necesitados. Dona hoy para proporcionar mochilas y útiles escolares que tendrán un impacto en la educación de los niños del Área de la Bahía.

Este año, aproximadamente 200 escuelas que califiquen en el Área de la Bahía recibirán mochilas a través del programa. Para muchos de sus estudiantes, estas mochilas completamente surtidas serán el único recurso disponible para comenzar un nuevo año escolar, posiblemente aún aprendiendo a distancia en casa, con las herramientas y la confianza que necesitan para tener éxito.

En 2022, Telemundo 48, Nbc Bay Area y Family Giving Tree recolectaron más de 28,000 mochilas que se distribuyeron en las escuelas del Área de la Bahía para estudiantes elegibles para el programa de comidas escolares gratuitas.

Estaremos compartiendo historias el mes de julio desde el Área de la Bahía y más allá para crear conciencia sobre las diferentes formas de ayudar a los estudiantes y maestros a avanzar y prosperar en el salón de clases.

Las donaciones de mochilas se distribuirán a los estudiantes elegibles para el programa de comidas gratis en las escuelas del Área de la Bahía.

Haz clic aquí para obtener más información sobre Family Giving Tree.