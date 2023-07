Neymar confiesa el “peor momento” de su vida que lo dejó llorando por 5 días

SAO PAULO - Neymar, delantero del París Saint-Germain, confesó que pensó en dejar la selección brasileña y que se pasó llorando "cinco días seguidos" tras caer en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 contra Croacia en la tanda de penaltis.

"Después de la Copa del Mundo, con sinceridad, no quería volver, pero lo repensé (...) No quería, no por evitar el dolor de perder, sino por ver a mi familia sufriendo mucho, eso incide bastante", afirmó en una entrevista con el 'youtuber' Casimiro Miguel divulgada este miércoles.

El 10 de la Canarinha, que en ese dramático partido contra Croacia marcó un gran gol en la prórroga que minutos más tarde sería neutralizado por Bruno Petkovic, dijo que lloró "durante cinco días seguidos" después de la eliminación.

"Lloraba porque duele mucho, tu sueño irse así de la nada, de la forma en que fue. Hubiera preferido no haber marcado, ir 0-0 y haber perdido en los penaltis que haber marcado, encajar un gol y después perder en los penaltis", como ocurrió, explicó.

Según él, fue el "peor momento" de su vida.

El exjugador de Santos y Barcelona indicó también que el vestuario parecía un "velatorio", "con unos llorando por un lado y otros llorando por el otro".

"Fue horrible, una sensación que no quiero volver a pasar", manifestó.

No obstante, Neymar, de 31 años, garantizó que continuará en la selección.

"Me van a tener que aguantar de nuevo", bromeó.

La lesión del hombre estrella de la Canarinha tiene a muchos pensando en el pasado.