Reacciones exageradas: ¿ Kyle Shanahan debe hacer una mejor rotación del equipo de los 49ers?

Los 49ers permanecen invictos después de ganar su juego de la Semana 2 contra los Los Angeles Rams el domingo.

Christian McCaffrey volvió a brillar en la victoria por 30-23, pero algunos fanáticos están preocupados por cómo lo está utilizando el entrenador Kyle Shanahan.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

En las reacciones exageradas de esta semana, un fanático cree que Shanahan tiene que rotar mejor a los corredores de los 49ers para mantener fresco a McCaffrey.

Carlos Ramírez, presentador de deportes de NBC Sports, habló sobre las reacciones exageradas de la semana.

“No creo que sea una overreaction, sin embargo, creo que tiene razón este aficionado, pero creo que lo que vimos el partido del domingo no fue accidental. Los Niners tienen un partido este jueves, es decir, semana corta, de domingo a jueves. No jugaron Elijah Mitchell ni [Jordan] Mason, y creo que no fue por accidente.

Me parece que Kyle Shanahan estaba guardando justamente a Mitchell y a Mason para mantenerlos frescos, porque sabe que un ataque terrestre de San Francisco contra una defensiva de los [New York] Giants. Que ha permitido muchas yardas terrestres esta temporada va a ser muy efectivo. Y el partido del domingo había que ganarlo, sí o así contra los Rams y la mejor chance se la daba justamente Christian McCaffrey.

Así que estoy de acuerdo con esa opinión, sin embargo, creo que fue un plan bien orquestado por Shanahan para que McCaffrey se encargará del partido de los Rams y luego descansar un poco el jueves ante los Giants”

Para la versión en inglés de Matt Maiocco de NBC Sports Bay Area, visita nbcsports.com/bayarea.