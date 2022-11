Copa Mundial 2022: Hoy, Túnez vs Francia; aquí todos los detalles

Este miércoles, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Túnez se enfrenta a Francia en el estadio Education City, en Doha.

El partido correspondiente al Grupo D, en el que también están Australia y Dinamarca, comienza a la 10 a.m. ET / 9 a.m CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock.

Francia no gana sus tres partidos de la fase de grupos de un Mundial desde que conquistó su primer título en 1998.

Túnez no ha ganado tres veces en una Copa del Mundo en toda su historia, pero este miércoles debe superar a la actual campeona para tener alguna posibilidad de avanzar a los octavos de final en Catar. Y su seleccionador, Jalel Kadri, está notando la presión.

“Yo no estoy en el lugar de Jalel”, afirmó el técnico francés Didier Deschamps. “Pero ellos irán a por todas”.

Antes del torneo, Kadri dijo que era su “misión personal” superar la fase de grupos y dejó caer que, de lo contrario, renunciaría.

Les Bleus tratan de emular el equipo de 1998, que estaba capitaneado por Deschamps. Pero ya están clasificados y solo necesitan un empate para asegurarse la primera posición del Grupo D.

Deschamps puede darse el lujo de dar descanso a sus jugadores más importantes.

“Habrá cambios”, indicó. “Todo el mundo está listo para jugar”.

Se mostró esquivo cuando fue preguntado por si el prolífico delantero Kylian Mbappé insistió en jugar o acepta que necesita un descanso.

Los Socceroos lograron una importante victoria ante Túnez por el Grupo D de la Copa Mundial Catar 2022.

“Físicamente está bien”, afirmó Deschamps. “Kylian no tiene un gran ego, es importante para nosotros y marca la diferencia. Pero él ha aceptado siempre lo que el equipo necesita”.

Una opción es mover a Antoine Griezmann desde su nueva posición en el centro del campo a la delantera, junto a Olivier Giroud, quien necesita un tanto más para convertirse en el máximo goleador histórico de Francia con 52 tantos.

Francia acumula seis tantos en dos jornadas — tres de Mbappé y dos de Giroud. Túnez todavía no ha celebrado un gol en lo que va de torneo, pues empató sin goles con Dinamarca y cayó por 1-0 con Australia.

TÚNEZ NUNCA HA SUPERADO LA FASE DE GRUPOS

Los tunecinos no han superado nunca la fase de grupos en sus cinco apariciones en un Mundial y entre sus dos únicas victorias pasaron 40 años: frente a México en 1978 y ante Panamá hace cuatro años en Rusia.

Aunque tiene habilidad técnica, este equipo de Túnez parece tener poca pegada a pesar de la presencia de los centrocampistas ofensivos Wahbi Khazri — que anotó dos veces en 2018 y acumula 24 dianas como internacional — y Naim Sliti.

Francia, sin embargo, tiene múltiples opciones en ataque.

Deschamps siempre ha sido un técnico astuto, con profundos conocimientos tácticos. En Qatar ha simplificado las cosas con un enfoque directo que ha sorprendido a los rivales, utilizando las bandas como la principal opción para llegar a portería.

Y el resultado fue inmediato. El equipo marcó tres goles de cabeza — algo inusual para Les Bleus — contra Australia.