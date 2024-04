Evite contratiempos al entregar solicitud de FAFSA 

El Departamento de Educación informa en su página de internet, que los estudiantes que no pueden inscribirse en el programa de asistencia para la universidad conocido como FAFSA, en particular, estudiantes cuyos padres contribuyentes no cuentan con un numero de seguro social, tienen que borrar la aplicación y empezar de nuevo, desde un perfil creado por el padre de familia en cuestión.

Ya que el sistema no reconoce el trámite de los hijos de padres que cuentan con ITIN y no con número de seguro social, por lo que piden que borren ese formulario y empiecen uno nuevo, pero desde una cuenta creada por el padre de familia, usando el ITIN.

Víctor Terán compartió que una vez que hizo esa corrección, al cabo de cinco días el FCI de su hija fue liberada.

Por su parte, Mireya Sandoval, empleada de la agencia UAspire, que es un organismo nacional enfocado en servicios estudiantiles, dijo que han podido ver los problemas que enfrentan los solicitantes de FAFSA.

“Para los padres sin un número de seguro social, tienen problemas con las invitaciones para poder completar la fase y reciben un mensaje de error” compartió.

Sandoval también explicó que los solicitantes deben ser muy cuidadosos al ingresar direcciones de correo electrónico, ya que cualquier error, por pequeño que parezca, puede provocar que la solicitud no sea aceptada por el sistema.

“Recomendamos a los estudiantes que tomen fotos de la información que los papás ingresaron al sistema y pongan la información exactamente como aparece” dijo Sandoval, refiriéndose a que si la dirección de correo electrónico incluye un punto, un número o una letra minúscula, debe escribirse así en la solicitud.

La agencia U-Aspire tiene videos informativos en su página de internet sobre las dudas más comunes con el trámite de FAFSA.