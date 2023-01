NBCUniversal Local Becas de Impacto 2023 Preguntas Frecuentes

ELEGIBILIDAD

P. Si mi organización todavía no presenta un formulario 990, ¿somos elegibles?

Se requiere presentar el formulario 990 para aplicar para uno de los subsidios de NBCUniversal Local Becas de Impacto.

P. Los gastos totales de mi organización no llegaron por poco a los $100,000, ¿hay manera de que podamos aplicar de todas formas?

La organización debe haber tenido un presupuesto total de entre $100,000 y $1,000,000 para poder aplicar para uno de los subsidios de NBCUniversal Local Becas de Impacto.

P. Si mi organización se encuentra cerca de una estación de televisión que es

propiedad de NBC y/o Telemundo y atiende a los códigos postales que se indican en los criterios de elegibilidad, ¿es elegible mi organización para aplicar?

Para poder calificar para uno de los subsidios de NBCUniversal Local Becas de Impacto, la dirección de la sede de su organización y /o el programa para el cual está presentando esta solicitud de subsidio debe estar dentro de uno de los 11 mercados televisivos (DMA) de las estaciones participantes de NBC y Telemundo. Por favor vea la lista complete de códigos postales participantes haciendo clic AQUI.

P. Si mi organización ha estado en existencia y operando por menos de un año, y llegará a la marca de un año en abril del 2023, ¿es mi organización elegible para uno de los subsidios?

La organización debe haber estado en existencia por al menos un año al momento de presentar la solicitud. El plazo para presentar la solicitud se concluye el viernes, 21 de abril del 2023, a las 7:59:59 p.m. hora del Este.

P. ¿La fundación de mi escuela puede aplicar para un subsidio?

Todas las escuelas, institutos educativos y sus entidades y fundaciones afiliadas de recaudación de fondos (incluidas las primarias, secundarias y universidades) no son elegibles para aplicar. Las escuelas con patrocinios fiscales no son elegibles.

P. Mi organización tiene un programa innovador que no se clasifica en una de las (3) categorías, ¿puedo aplicar con la categoría de "otro"?

Este programa solo otorga subsidios en las siguientes tres áreas de enfoque: Educación y Empoderamiento Juvenil, Próxima Generación de Narradores y Participación Comunitaria.

P. Mi organización ha recibido $5,000 al año de Comcast NBCUniversal, ¿podemos aplicar para este programa?

Sí. Si su organización ha recibido menos de $10,000 en efectivo o en financiamiento

de subsidios por año en los últimos tres (3) años por parte de Comcast NBCUniversal, NBCUniversal Local o Telemundo usted es elegible para aplicar.

P. Si mi organización está afiliada a una organización nacional que ha recibido más de $10,000 en efectivo o subsidios en fondos de Comcast NBCUniversal, NBCUniversal Local o Telemundo en los últimos tres (3) años, pero no mi división local. ¿Es elegible mi división local?

Verificaremos cualquier apoyo que se haya otorgado en el pasado por medio del número de ID fiscal de la organización. Cada número de identificación fiscal no debió haber recibido efectivo o financiamiento en forma de subsidios de Comcast NBCUniversal o de una estación de NBC y Telemundo por un monto igual o superior a $10,000 por año durante cualquiera de los últimos tres (3) años, independientemente del programa.

P. Si mi organización ganó un subsidio de Proyecto Innovación hace unos años, ¿podemos aplicar para este programa de subsidios?

Las organizaciones que ganaron un subsidio de Comcast NBCUniversal Foundation entre 2012 y 2018 son elegibles para aplicar este año si cumplen con los criterios de elegibilidad.

P. Si mi organización ganó un subsidio por parte de Comcast NBCUniversal Foundation entre 2020 y 2022, ¿soy elegible para solicitar uno de los subsidios de Becas de Impacto de NBCUniversal Local?

Las organizaciones que ganaron un subsidio de Comcast NBCUniversal Foundation

entre 2020 y 2022 no son elegibles para aplicar al programa de subsidios de este

año.

P. En el portal de aplicaciones, aparece un botón "No elegible" en lugar de "Crear solicitud". ¿Estoy haciendo algo mal?

Lea las instrucciones en el portal de solicitudes, en la página de inicio, para comprobar que ha llevado a cabo los pasos necesarios para confirmar su elegibilidad al programa.

APLICACIÓN

P. Trabajo para una organización sin fines de lucro con varias ubicaciones o divisiones, ¿cómo puede aplicar mi organización/división local?

NBCUniversal Local Becas de Impacto solo otorgará un subsidio por cada número de identificación fiscal a través de todos los once mercados televisivos participantes. Si su organización comparte un número de ID fiscal, debe coordinar de manera interna. Solo se aceptará una solicitud para cada número de ID fiscal a través de todos los once mercados para ser considerado como finalista para un subsidio.

P. No soy elegible para llenar información EIN, ¿cómo puedo buscar la información de mi organización?

Primero debe hacer clic en "Search IRS Database". Una vez que lo haya hecho, podrá buscar utilizando únicamente su número EIN sin el guión. No deberá ingresar el nombre ni la dirección de su organización en los campos de búsqueda. Si el EIN de su organización no se encuentra, eso significa que no es elegible según la base de datos del IRS. No podemos anular esta función en el proceso de registración. Cualquier consulta sobre la lista de la base de datos del IRS debe dirigirse directamente al IRS.

P. ¿Cómo puedo mejorar mis oportunidades de recibir un subsidio?

El proceso de solicitud de subsidios es competitivo; las propuestas se evaluarán en base a su programa innovador, su compromiso con una cultura de inclusión, así como en la solidez general de su solicitud.

P. ¿Cómo revisarán mi solicitud?

Las revisiones consisten en dos rondas de evaluación. En la primera ronda, un panel de revisión inicial evaluará las propuestas y seleccionará a los finalistas con base en los programas más innovadores, la solidez general de la solicitud, así como otros criterios. Los finalistas pasarán a la segunda ronda, en donde el panel local de selección de las estaciones de NBC y Telemundo identificarán entre 3 y 12 ganadores en cada mercado participante.

P. ¿Cómo se comunicarán conmigo sobre el estado de mi propuesta?

El contacto principal en todas las solicitudes presentadas correctamente recibirá una notificación por correo electrónico en agosto del 2023.

P. ¿Cómo puedo acceder a una solicitud guardada para poder completarla y

enviarla?

Para guardar la solicitud y regresar después, haga clic en “Save Draft” (Guardar borrador) en la parte inferior de cualquier página de la solicitud. Para regresar a la solicitud, inicie sesión en el sitio y encuentre la solicitud en “Applications/Grants” (Solicitudes/Subsidios). Haga clic en “Open” para regresar a la solicitud.

P. ¿Cómo debo notificarles si mi información de contacto cambia después de que presente la solicitud en línea?

Puede actualizar su información de contacto al iniciar sesión en el sitio de la solicitud y seleccionar su nombre en la parte superior derecha. Desde el menú desplegable, seleccione “My Profile” (Mi perfil) para realizar cambios. De manera alterna, puede hacer clic en “Contact Us” (Contáctenos) en el menú de la parte superior derecha y enviar un correo electrónico con su información actualizada.