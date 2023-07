Multas y cárcel podrían enfrentar quienes no paguen boleto en el BART

El sistema de transporte público de California se enfrenta a una propuesta de ley que podría cambiar las consecuencias para aquellos que evaden el pago del boleto en trenes y autobuses públicos.

El legislador estatal democrata por los Ángeles, Isaac Bryan, presentó la propuesta de ley AB-819, con el objetivo de eliminar la categorización como delito menor para quienes acumulen varias multas por no pagar su pasaje.

Si la propuesta es aprobada por los legisladores de California, las infracciones de evasión de pago se convertirían en una simple infracción que no excedería los $400 dólares.

Esto significaría que aquellos adultos que reiteradamente evadan el pago del transporte público no enfrentarían cargos criminales ni el riesgo de ir a la cárcel.

La comunidad se encuentra dividida respecto a esta medida.

Algunos usuarios del transporte público expresan su descontento, argumentando que aquellos que sí pagan se verían perjudicados por esta despenalización.

Sin embargo, otros están a favor de la propuesta, sosteniendo que no es justo castigar a los infractores con cargos criminales por simplemente no pagar su boleto.

La directiva del BART, votó en contra de la propuesta de ley, a pesar de que uno de sus miembros mostró una fuerte oposición.

Rebecca Saltzman, miembro de la directiva, argumentó: "No voy a apoyar esta moción, dijo esta miembro debla directiva del Bart refiriéndose a la medida del BART que se opone a la propuesta de ley AB-819 y expuso sus razones" Alegando que "Evadir el pago del boleto en el transporte público no debería ser motivo para enfrentar cargos criminales, comparándolo con otras infracciones de tráfico que no llevan a cargos por delito menor."

El presidente de la Asociación de Policías del BART señaló "que entre el 2019-2020 el 80% de los arrestos por asalto, robo y crímenes sexuales involucran a personas que no tenían un boleto válido en el momento de su detención, y agregó que los arrestos hacen del sistema de trenes Bart un medio de transporte más seguro.

Durante una reunión de la junta directiva hizo un llamado para agilizar la instalación de nuevas puertas en los puntos de entrada, con el objetivo de generar más ingresos.