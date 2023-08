Vendedora ambulante de San José denuncia acoso

Desde hace dos meses Alexandra Villacorta vende frutas en la esquina de la calle 13 y N en San José.

Aunque asegura pasan muchos indigentes por el sector, nunca se había sentido insegura con ellos, pero el viernes pasado dice fue diferente. Asegura que un hombre la acechó y se quedó todo el día observándola.

Su comportamiento la asustó, en entrevista con Telemundo 48 aseguró que no la miraba como una persona tranquila, “como con intención de algo, pero aún no lo hacía”, aseveró.

Pensó que corría peligro, cuenta que varios testigos le pidieron al hombre que se fuera y llamaron a las autoridades.

Cuando llegó la hora de irse , Alexandra cuenta que cuando jalo su carrito de frutas y comenzó a caminar, el sujeto la siguió.

En ese momento, cuenta llamó a la policía, pero dice “nunca llegaron y el muchacho se fue”.

Más noche, dice que lo volvió a ver y una vez más llamó a la policía, y en esta ocasión asegura que le dijeron que no podía hacer un reporte porque no es una emergencia, “que están esperando que me apuñalen o que”, contó Alexandra.

De acuerdo Alex Enamorado, defensor de los derechos de vendedores ambulantes, en los últimos 10 años los ataques a vendedores han subido un 300%. Él recomienda recabar pruebas, grabar es importante y reportar el crimen.

La policía de San José dijo a Telemundo 48 que van a contactar a Alexandra para obtener más información sobre lo sucedido.