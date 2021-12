Distrito escolar de Texas retira 400 libros para revisión tras consulta de legislador

TEXAS - Un distrito escolar en San Antonio retiró de forma preventiva más de 400 libros de sus bibliotecas para revisar que no tenga "material obsceno o vulgar", en medio de la consulta propuesta por un legislador republicano.

El Distrito Escolar Independiente de North East en San Antonio dijo que sus bibliotecas contenían 414 libros de la lista de aproximadamente 800 obras que había citado el representante estatal Matt Krause, quien preside el Comité de Investigación General de la Cámara de Representantes.

"La mayoría de ellos son apropiados y permanecerán en los estantes de nuestra biblioteca tal como están, sin embargo, algunos pueden contener contenido que necesita una revisión adicional para garantizar que los libros sean accesibles según la edad", dijo Aubrey Chancellor, director ejecutivo de comunicaciones, en el comunicado obtenido por NBC News.

“Para nosotros, esto no se trata de política o censura, sino de garantizar que los padres elijan lo que es apropiado para sus hijos menores”.

El legislador Krause ha pedido a funcionarios escolares que busquen en sus campus copias de los libros de la lista y de los cuales, muchos cubren temas de raza, igualdad de género y orientación sexual.

La lista incluye algunos libros conocidos como "Between the World and Me" de Ta-Nehisi Coates, la novela ganadora del premio Pulitzer "The Confessions of Nat Turner" de William Styron y "The Cider House Rules" de John Irving.