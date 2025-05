CNBC: “No hay reemplazo” para las relaciones humanas con inteligencia artificial, dice psicólogo

En una entrevista de abril en el podcast de Dwarkesh, el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, habló sobre la oportunidad que representan las relaciones con la IA.

El estadounidense promedio tiene «tres personas a las que consideraría amigos», dijo. «Y la persona promedio tiene una demanda significativamente mayor. Creo que son como 15».

Los psicólogos refutan la idea del número "correcto"de amigos. Para la mayoría de las personas, tener tres o cuatro amigos cercanos es «más que suficiente», dice Omri Gillath, profesor de psicología en la Universidad de Kansas.

Sin embargo, para aquellos que necesitan más, Zuckerberg cree que la IA podrá llenar los vacíos. «Supongo que con el tiempo», dijo, «como sociedad encontraremos el vocabulario necesario para poder explicar por qué eso es valioso».

Gillath tampoco está de acuerdo con esto. La idea de que la IA podría algún día reemplazar las relaciones humanas «definitivamente no está respaldada por la investigación», afirma.

La IA no puede presentarte su red

Interactuar con las distintas versiones de los chatbots de inteligencia artificial y con los amigos que existen puede ofrecer "ventajas y beneficios momentáneos", afirma Gillath.

La IA está disponible "24 horas al día, 7 días a la semana", por ejemplo, afirma. "Siempre va a ser cortés y siempre va a decir las cosas correctas". Pero, en última instancia, esta tecnología no puede ofrecer las ventajas que ofrecen las relaciones profundas y duraderas.

"La IA no puede presentarte su red", dice a modo de ejemplo. No puede jugar a la pelota contigo ni presentarte a una pareja potencial. "Un abrazo sería mucho más significativo, útil y beneficioso" que gran parte de lo que la IA puede proporcionar.

Sin embargo, es posible sentir que has creado una relación real con la IA. El New York Times informó recientemente sobre una mujer que se enamoró de ChatGPT, por ejemplo. Pero debido a que la IA no puede sentir lo contrario, estas relaciones son, en última instancia, "falsas" y "vacías", dice Gillath.

Hasta ahora, lo que concluye la investigación es que "no hay nada que pueda reemplazar estas relaciones cercanas, íntimas y significativas" que las personas solo pueden tener con otras personas, afirma.

"Estas empresas tienen agendas"

Intercambiar amistades o parejas humanas por versiones de IA no solo no será satisfactorio, sino que también podría hacer que las personas se sientan peor, afirma Gillath. Las investigaciones muestran que los niños que usan la IA experimentan "más ansiedad, más depresión y no están desarrollando sus habilidades sociales".

Cuando se trata de entablar relaciones en tu vida, Gillath te aconseja que "utilices la IA para practicar, pero no como un sustituto", y que te asegures de que el uso de la tecnología no le quita tiempo a tus interacciones con las personas.

Para conocer gente nueva, únete a clubes y organizaciones en torno a tus intereses y esfuérzate por la escucha activa.

Y recuerda que, aunque elogian los beneficios de la IA, "estas empresas tienen objetivos", afirma. "Están intentando ganar dinero".

El propio Zuckerberg estaba haciendo la entrevista justo después del último lanzamiento de Meta, una aplicación de inteligencia artificial similar a la ahora omnipresente ChatGPT.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gili Malinsky para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de más de CNBC entra aquí.