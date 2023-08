Desde Oaxaca llega el joven sobreviviente de mortal accidente a Palo Alto

Habló por primera vez, y solo con Telemundo 48, uno de los sobrevivientes del accidente que ocurrió a principios de julio en Oaxaca, México. En el incidente murieron 29 personas, incluidos el abuelo y tío de Ángel.

Ángel Robles, llego la noche del martes al aeropuerto Moffett Field en Mountain View expresando gratitud y sus deseos por mejorarse.

El adolescente de 15 años estuvo hospitalizado en Oaxaca por 30 días, y por su condición médica sus familiares tuvieron que buscar la manera de trasladarlo en un avión especial ya que por el momento no puede caminar.

Un familiar del joven comentó a Telemundo 48 que gracias a los buenos corazones de familiares lograron pagar los $36,000 que costo el traslado, comentó Miguel Ángel Jiménez, tío del sobreviviente.

Ángel dijo a Telemundo 48 lo que recuerda de ese fatídico día: “yo estaba durmiendo y me acuerdo cuando el manejero estaba gritando agárrense, agárrense y solo me desperté cuando yo estaba en el piso y el autobús de lado, y si es todo, no me acuerdo mucho”.

Ángel no puede caminar por el momento y su tío explicó que por el aún no saben si el joven necesitara cirugía o si él podrá volver a caminar. Por el momento permanecerá en Lucie Packer Children’s Hospital en Palo Alto.

Sin embargo, el joven ya tiene muy claro que el día que salga del centro médico va a pasar el día con su familia, irá a comer y jugará deportes.

La familia Robles piensa entablar una demanda, junto a otros afectados en México, contra la empresa de autobuses ya que aseguran el camión tenía fallas mecánicas.