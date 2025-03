Arrestan a sospechoso captado en video rayando un auto Tesla en San José

La policía de San José arrestó a un hombre que presuntamente rayó un auto marca Tesla en un video que se hizo viral.

El video fue grabado en el estacionamiento de Costco en el sur de San José la semana pasada.

En las imágenes se ve a un hombre con una chaqueta con la bandera estadounidense. La cámara del Tesla lo capturó sacando una llave y rayando el auto.

Autoridades informaron sobre el arresto y el jefe de policía, Paul Joseph, instó a las personas a respetarse mutuamente y a respetar la ley, independientemente de sus sentimientos o creencias.

El alcalde de San José, Matt Mahan, se hizo eco del llamado en la red social X y afirmó que cualquier daño a los propietarios de Tesla en la ciudad no afectará a Elon Musk en Washington. Mahan publicó la siguiente declaración en redes sociales:

“Rayar un coche porque no te gusta quién lo diseñó es como romper un reloj porque no te gusta la hora. Si este delito tuvo motivaciones políticas, nuestros residentes no pueden ser considerados responsables de algo que Elon Musk está haciendo a 4,800 kilómetros de distancia. Quiero agradecer a @SanJosePD por encontrar al responsable y animarnos a todos a expresar nuestra opinión donde importa: en las urnas, no en un estacionamiento”.

El propio Musk reaccionó en X, republicando con una bandera estadounidense. En otras publicaciones, ha comparado el vandalismo de Tesla con terrorismo doméstico.

El incidente de Tesla en San José es uno de varios actos vandálicos recientes contra vehículos Tesla, y el Fiscal General de Estados Unidos ha emitido una advertencia al respecto.

El martes, en Las Vegas, una persona armada con una pistola y cócteles molotov lanzó un "ataque selectivo" contra una sucursal de Tesla, pintando con aerosol "resistan", disparando varias veces e incendiando varios vehículos, según informaron las autoridades.