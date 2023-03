Hispana cuenta historias verdaderas de la comunidad a través del teatro en San José

A través del teatro, Ivette Deltoro, hija de inmigrantes mexicanos, junto a otras apasionadas almas promotoras del arte, consiguen echar luz sobre temas determinantes para la comunidad.

Tienen 40 años haciéndolo a través de Teatro Visión y City Lights, dos compañías de San José.

“Los temas que cubrimos en teatro visión son humanos, son de la vida real, son cosas que afectan a la gente, al ponerlos en el escenario puedes contar tu versión de la historia”, explicó Ivette.

Esta artista tiene un doble rol en todo esto, es directora de reparto y directora general, aunque actuar fue su primer acercamiento a esta expresión cultural que conoce a la perfección.

“A veces por la comedia es más fácil decir esas cosas, o un musical como la coproducción que estamos haciendo ahorita”, indicó Ivette. “Una madre que va a ser deportada, su conexión con su hija, entonces hablas mucho de la familia, el que es un musical le da la habilidad de poder expresar diferentes emociones”.

Las emociones son el epicentro, son imprescindibles para que el teatro consiga su objetivo: tocar las fibras más sensibles de los espectadores y cultivar la empatía.

“Una de las muchachas que vino a ver la función le dijo a una de las actrices, me tocó tanto el corazón verte a ti, alguien que se parece a mí. La actriz se puso a llorar, dijo yo no había pensado que mi papel iba a ser algo tan importante para la gente de mi comunidad, El arte puede abrir tantas puertas, tanta empatía, puedes crear un sentido de comunidad, puede la gente encontrar a su gente”, indicó Ivette.

Venimos de una cultura en la que no estamos tan acostumbrados a promover estas labores artísticas. Todavía se trabaja en quitar el tabú de que eso también puede ser una forma de vida.

“Soy nacida en San José, sureste de la ciudad, yo no veía eso, no sabía que el teatro era una opción. Mis papás me apoyaron muchísimo, al principio decían de dónde salió esta idea, dónde aprendiste esto, y qué es lo que vas a hacer cómo vas a vivir, pero el apoyo ahí está”, afirmó Ivette.

Cuando le preguntamos si creía en las oportunidades, Ivette respondió:

“Sí, en el este de San José y sureste creo que son oportunidades que no se les ofrecen siempre a nuestra comunidad. Tenemos programas para los jóvenes, para que ellos también se involucren”, dijo. “Sí me siento como que soy una voz para mi propia comunidad y eso me da mucha felicidad, que pueda estar en esa posición para abrir las puertas a las personas no solo latinas sino de otros grupos”, puntualizó.