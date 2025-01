Organizaciones apoyan a inmigrantes con talleres informativos sobre sus derechos en San José

Varias organizaciones en el condado Santa Clara llevaron a cabo el jueves un taller sobre los derechos de inmigrantes con el objetivo de que los residentes estén informados en caso de que agentes de ICE los detengan.

Lourdes Farfán originaria de Valle de Bravo, México llegó al condado santa clara hace más de 26 año.

“Aquí protegen a los niños, protegen a las mujeres, allá en mi país no fue así por eso me tuve que venir”, aseguró Lourdes.

Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en 2024 arrestaron a más de 32,000 indocumentados con antecedentes criminales.

Una de las coordinadoras de Latinos Unidos por una Nueva América aseguró que algunos operativos ya han ocurrido en nuestra región.

“Una de las cosas es que personas con antecedentes criminal, otras que tiene una deportación son los que están viniendo y para ser honesta eso ya está pasando desde diciembre y sí se están llevando a las personas que tengan órdenes”, explicó Yulina Guzmán, vocera de Latinos Unidos por una Nueva América.

Aún así, existe miedo para la comunidad indocumentada que no tiene antecedentes criminales.

“Me preocupa porque soy una persona que trabaja en comida rápida y a las personas las categorizan porque no tienen papeles o son inmigrantes”, indicó Lourdes.

Por su parte, Guzmán explicó que las personas con o sin documentos tienen derechos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Usted tiene derecho a no abrir la puerta y cuando lo estén cuestionando diciendo que va por una persona es me puedes pasar la orden que tienes por debajo de la puerta o me la puedes enseñar por la ventana”, explicó Guzmán.

Muy importante es tener la Tarjeta Roja donde se muestran tus derechos constitucionales como derecho a permanecer callado y también derecho a un abogado y un proceso justo en la corte.

Diferentes organizaciones se reunieron en la biblioteca Roosevelt en San José para justamente darle esa información a la comunidad más vulnerable

Es importante también recordarle a la comunidad indocumentada que el manejar intoxicado lo puede poner en riesgo de una deportación.