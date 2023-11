Autoridades de San José relajan las regulaciones sobre el cannabis para los comerciantes

Las autoridades de San José están relajando las regulaciones sobre el cannabis y, en su lugar, quieren reorientar los esfuerzos para acabar con la industria del mercado negro.

El Ayuntamiento de la ciudad de San José votó el martes por unanimidad para reducir las multas a los dispensarios que infrinjan la política municipal. Los concejales también ampliaron el horario de funcionamiento de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. La medida está destinada a ayudar a acabar con el mercado negro y a la industria legal del cannabis a seguir siendo competitiva y rentable, pero los funcionarios dijeron que hay más trabajo por hacer para acabar con la venta ilegal de hierba.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Un dispensario recibirá una multa de 250 dólares por una primera infracción, rebajada de 1,200 dólares. La multa puede ascender a 5,000 dólares por diversos motivos, como reincidencia, problemas con el registro o no exhibir claramente las tarjetas de identificación. En comparación, la primera infracción en Redwood City cuesta 100 dólares.

El concejal de San José, Peter Ortiz, quiere llevar los cambios un paso más allá haciendo que la división de cannabis del Departamento de Policía de San José priorice la regulación de los fumaderos en lugar de centrarse en los dispensarios legales de cannabis. Dijo que las tiendas de humo deben ser más importantes porque se han convertido en los puntos de facto para la venta de productos ilegales de cannabis.

La postura de Ortiz incluye una política que pondría en pausa las licencias comerciales para las tiendas de humo, que espera introducir el próximo año.

"Me preocupa la excesiva concentración de tiendas de humo y vapeo que han estado vendiendo ilegalmente cannabis, óxido nitroso y en algunas ocasiones incluso setas. Lo he visto personalmente", dijo Ortiz a San Jose Spotlight. "Podrías tirar una piedra en el este de San José y golpear una tienda de humo".

Los propietarios de dispensarios y algunos funcionarios dicen que el exceso de regulación de la ciudad sobre los dispensarios legales es la razón por la que el mercado negro se ha convertido en una opción más atractiva para los consumidores. Las tiendas legales de cannabis están reguladas por el estado y la ciudad, pero las tasas y multas de San José son notablemente más caras.

Algunos propietarios de dispensarios afirman que han subido los precios para compensar las elevadas tasas y multas, y han perdido clientes.

A la ciudad le interesa asegurarse de que sus 16 dispensarios sigan ganando dinero, porque las ventas de cannabis generan hasta 18 millones de dólares anuales en impuestos municipales. Los dispensarios también se aseguran de que los productos sean seguros y no estén mezclados con otras toxinas o drogas como el fentanilo. Este año se prevé que los ingresos generen alrededor de 15,8 millones de dólares en impuestos, una disminución de casi el 13% con respecto al año fiscal 2022-2023, según las proyecciones del presupuesto de la ciudad.

Dan Georgatos, Director Jurídico del dispensario Purple Lotus, dijo que suavizar el calendario de multas y ampliar las horas de operación es genial para la industria, pero enfatizó que hasta que la ciudad no priorice la aplicación de la ley en los mercados ilegales, los dispensarios seguirán sufriendo económicamente.

Además, los productos de hierba vendidos ilegalmente son peligrosos porque no se someten a las mismas rigurosas pruebas que los productos legales.

"(Los fumaderos) burlan las leyes estatales y federales al vender productos de cáñamo y THC sintético inhalables y comestibles", afirma Georgatos. "Los productos sintéticos no se rastrean, no se someten a pruebas de laboratorio, no se gravan y es muy probable que se vendan a personas de entre 18 y 20 años, que sabemos que irán a los institutos de la comunidad".

Los cambios en el calendario de multas se producen meses después de que la ciudad permitiera a los dispensarios abrir más de una tienda e instalarse en zonas comerciales. Purple Lotus tiene previsto abrir su segundo local en el centro de San José en una fecha posterior.